Moda bimbo primavera 2021: le tutine da neonato da non lasciarsi sfuggire!

Le tutine da neonato da non lasciarsi sfuggire per la bella stagione. Le più belle di Oviesse, Prenatal, Shein e Original Marines.

Per ogni mamma e papà è un piacere vestire il proprio bimbo o bimba con dei capi d’abbigliamento graziosi e cosa c’è di più comodo delle tutine in cotone o in ciniglia per i neonati? Capi d’abbigliamento pratici, carini, colorati e a volte anche simpatici con cui vestire sia maschietti che femminucce.

Le tutine sono davvero semplici, tengono ben coperto il piccolo e possono essere lavate ed asciugate con facilità. Esistono in commercio moltissime aziende di abbigliamento per bambini, noi abbiamo voluto fare una piccola selezione delle tutine più interessanti che si possono trovare presso store fisici e on line di Oviesse, Original Marines, Prenatal e Shein.

Le tutine da neonato più interessanti della primavera 2021

La primavera si avvicina e già nei negozi arrivano i primi flash di stagione sia per grandi che per piccini. I tanti negozi di abbigliamento per bambini si vestono di color pastello e di colori caldi, secondo il trend di stagione che vuole in primo piano il giallo nelle sue tonalità più dorate e gli arancioni. Non mancheranno poi i colori accesi come il fucsia, il verde chiaro e le graziose fantasie a piccoli motivi.

Le tutine per neonato più graziose di Oviesse

Oviesse come ogni anno, offre un’ampia selezione di tutine per neonati, sia per femminucce che per maschietti. La linea ‘Fagottino’ resta sempre tra la più amata tra le mamme, questo per gli ottimi tessuti, la riuscita dopo il lavaggio, i colori e i modelli sempre graziosissimi ed originali.

La primavera 2021 vede il rosa tornare in primo piano per le neonate, con colori chiari, luminosi e fantasie che ricordano le ricercate immagini del passato. Tessuti morbidi e cotoni ottimi anche per le tutine dalla foggia maschile, le cui linee offrono, le classiche tutine dai motivi teneri a quelle dallo stile più sportivo, davvero bellissime. I prezzi sono abbastanza contenuti e vanno da un minino di 15 euro ad un massimo di 25 euro.

Le tutine per neonato più graziose di Prenatal

Prenatal regala ai suoi clienti qualità nei tessuti e stile nei modelli delle tutine che ogni anno cambiano foggia ma non la magnifica vestibilità. Come sempre in primo piano i due pezzi con salopette e maglietta abbinata, combinazione che regala molta praticità in fase di cambio pannolino permettendo di svestire il bimbo o la bimba soltanto nella parte inferiore lasciando calda e protetta la pancina, le spalle e le braccia.

Le fantasie delicate, la ricercatezza dei particolari e la grande qualità delle rifiniture fanno delle tutine Prenatal un capo perfetto anche se non molto economico. Il prezzo delle tutine varia da un minimo di 25 euro ad un massimo di 35 euro circa.

Le tutine per neonato più graziose di Original Marines

Original Marines in questa primavera 2021 regala ai suoi piccoli clienti il sogno. Ottima la qualità dei tessuti, la foggia delle tutine sempre graziosa, si arricchisce di particolari come tenere applicazioni o tulle per le femminucce. La vestibilità dei capi è leggermente ridotta per questo il consiglio è sempre quello di acquistare una taglia più comoda per i neonati. I prezzi delle tutine si aggirano attorno ai 20 euro.

Le tutine per neonato più graziose di Shein

Shein, il sito on line made in China, non smette di stupire per i suoi prodotti. Anche le tutine per neonati sono davvero graziose con delle fogge simpatiche, dei modelli comodi, pratici e graziosi. Si possono trovare tutine dai teneri decori come quelle più stlilose sia per maschietto che femminuccia. I prezzi sono decisamente concorrenziali, si aggirano intorno alle 10 euro.