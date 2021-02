Elisa Isoardi svela i veri motivi che l’hanno convinta a partecipare all’Isola dei Famosi abbandonando la Rai, per il momento. dopo 18 anni.

Elisa Isoardi è pronta a volare sull’Isola dei famosi 2021. La conduttrice, reduce dall’avventura a Ballando con le stelle 2020, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco partecipando alla nuova edizione dell’Isola che sarà condotta da Ilary Blasi e che partirà su canale 5 dall’11 marzo.

In una lunga intervista rilasciata in esclusiva al Corriere della Sera, Elisa Isoardi ha svelato il vero motivo che l’ha spinta ad accettare l’offerta di partecipare all’Isola dei Famosi. Sarà una prova con se stessa quella che la Isoardi è pronta ad affrontare portando con sè un po’ di suo fratello.

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021: “Porterò un po’ di mio fratello”

Serena, felice e ufficialmente single nonostante i tantissimi rumors sul suo rapporto con Raimondo Todaro, suo maestro a Ballando con le stelle, Elisa Isoardi è pronta a mostrarsi senza filtri sull’Isola dei Famosi 2021 di cui è stato annunciato il cast ufficiale.

«Siamo chi siamo anche per tutti i piccoli errori che abbiamo commesso. Quindi no, in generale rifarei tutto, magari con più dolcezza e gentilezza. Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Ma allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello», ha raccontato al Corriere della Sera.

Elisa, sempre molto riservata, ha così svelato il rapporto con il fratello maggiore che, pur non guardando nulla in tv, è pronto a seguire la sua avventura all’Isola.

«Mio fratello si chiama Domenico e ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La Isoardi, dunque, è pronta per tirare fuori la grinta e affrontare senza paura l’Isola dei Famosi.