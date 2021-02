Scopri cosa fare per perdere peso in base alla forma del tuo corpo

Qual é la forma del tuo corpo? mela, pera, clessidra, rettangolo, la forma del tuo corpo rivela cosa fare per perdere peso in quell’area.

Spesso facciamo sacrifici e diete ma non riusciamo ad ottenere il nostro peso forma o a scolpire le aree desiderate. I chili di troppo a volte si accumulano in punti specifici del corpo e non a caso. Scopri il piano d’attacco mirato per perdere peso in base alla forma del tuo corpo?

Ecco una serie di consigli mirati per farti perdere peso a partire dalla forma del tuo corpo. Ritroverai una silhouette longilinea e il tuo peso forma velocemente e con poco sforzo.

Corporatura a mela

Se hai un corpo a mela significa che i tuoi kg di troppo si concentrano nell’area tra petto e fianchi.

Se hai questa forma dovresti riflettere sulla tua alimentazione. Cosa mangi? Sei sicura che frutta e verdura sono la metà del piatto di ciò che mangi durante i pasti principali? Forse dovresti alimentarti seguendo il principio dei due contorni in modo da migliorare l’apporto di fibre. Inserisci nella tua dieta riso integrale, quinoa e semi di avena. Ti consigliamo inoltre di assumere proteine ​​a basso contenuto di grassi, come pesce, formaggio, cereali e noci.

Per quanto riguarda l’attività fisica: se desideri liberarti del peso extra localizzato in questa area, ti consigliamo di fare esercizi cardio e di forza. Camminare e fare jogging sono essenziali per poter raggiungere il tuo obiettivo.

Corporatura a pera

Se hai questa conformazione fisica significa che hai accumulato peso nella parte inferiore del corpo, zona fianchi e anche.

Anche in questo caso bisogna focalizzare l’attenzione sull’alimentazione. Cosa mangi? Probabilmente la tua alimentazione non è ricca di frutta e verdura e carboidrati complessi come cereali, lenticchie e fagioli. Ti consigliamo inoltre di assumere proteine ​​magre come pollo e pesce.

Attività fisica: nel tuo caso si consigliano gli esercizi cardio mirati per snellire la parte inferiore del corpo. La corsa andare in bicicletta sono ottimi allenamenti nel tuo caso.

Corporatura a rettangolo

La corporatura a rettangolo è la tipica forma del corpo di chi ha la stessa larghezza di spalle e fianchi. Tendi ad accumulare peso nella parte centrale del tuo corpo.

Se questo è il tuo caso vagliamo principalmente la tua alimentazione. Cosa mangi? La tua alimentazione dovrebbe includere cibi ricchi di grassi buoni come avocado, pesce crudo e noci, oltre a proteine ​​magre, frutta e verdura.

Attività fisica: nel tuo caso si consigliano esercizi atti a scolpire i muscoli e prevenire l’accumulo di grasso nella parte centrale. Potresti iniziare a dedicarti ai pesi.

Corporatura a clessidra

La clessidra è la corporatura che ogni donna aspira ad avere. Petto e sedere pronunciati e vita sottile. Purtroppo anche coloro che hanno questa forma del corpo potrebbero aver preso qualche chilo di troppo.

Ancora una volta ti chiediamo di riflettere su questa domanda: cosa stai mangiando? Se hai preso peso forse ti sei concessa qualche sfizio di troppo. Per mantenere una figura snella dovresti includere verdure, frutta e cereali integrali come la quinoa nella tua alimentazione, nonché proteine ​​magre e dovresti evitare cibi ricchi di grassi e zuccheri e bevande che contengono caffeina.

Attività fisica: ti consigliamo di praticare esercizi mirati a diverse aree del tuo corpo per prevenire l’accumulo di grasso in esse.