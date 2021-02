Vuoi tentare la sorte e vincere una delle estrazioni diventando finalmente ricco? Fabio Fazio potrebbe fare al caso tuo.

Magari ricevere un bacio fortunato e tanto desiderato dalla splendida Dea bendata potrebbe finalmente riempirci le tasche d’oro. Infondo tutti noi vogliamo quella vittoria che possa farci vivere quella vita da sogno che ci auguriamo di meritare.

Una vacanza da sogno in Giappone oppure alle Maldive, un mese in viaggio per il mondo, oppure in una crociera da sogno, una imbarcazione da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno proibito di tutti coloro che tentano la sorte, ma che spesso non sono riusciti a trovare ciò che cercavano.

C’è sempre infatti qualche attento indovino provetto che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

Tutti noi sogniamo qualcosa e vogliamo che quel qualcosa si realizzi, spesse volte però per farlo c’è bisogno di un ammontare monetario utile per la realizzazione della nostra ambizione. Per molti adulti il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe essere facilitato dalla vittoria. Così da poter un po’ di felicità in quest’anno decisamente bizzarro per tutti noi.

Ma dove trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

Se invece in questo caso i numeri te li offrisse il sempre sul pezzo conduttore di “Che tempo che fa” con le sue qualità e caratteristiche? Andiamo a vedere cosa ha da offrire Fabio Fazio.

I numeri fortunati per il montepremi ed il presentatore Fabio Fazio

Nome e Cognome: Fabio Fazio

Fabio Fazio Data di Nascita: 30 novembre 1964

30 novembre 1964 Luogo di Nascita: Savona, Italia

Savona, Italia Segno zodiacale: Sagittario (nono segno zodiacale)

Sagittario (nono segno zodiacale) Altezza: 1,76 m

1,76 m Partner: Gioia Selis (1994 – presente)

Gioia Selis (1994 – presente) Genitori: Giuseppe Fazio – Delia Fazio

Giuseppe Fazio – Delia Fazio Figli: 2, nati dal matrimonio con Gioia Selis: Michele, classe 2004, e Caterina, classe 2009.

2, nati dal matrimonio con Gioia Selis: Michele, classe 2004, e Caterina, classe 2009. Followers su Instagram: 145 mila

145 mila Curiosità: ha intervistato Bill Gates e l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Obama. Agli inizi della sua carriera era un bravo imitatore. Tra i personaggi che amava imitare troviamo Aldo Biscardi, Pippo Baudo, Enzo Biagi, l’onorevole Rosa Russo Jervolino, Gianni Minà ed Emilio Fede. Il grande successo arriva nel 1993 quando scrive e conduce il varietà domenicale Quelli che il calcio, programma che nel 2001 lascia a Simona Ventura per passare a LA7 per un breve periodo.

Su base delle caratteristiche e delle qualità che circondano il sempre sul pezzo conduttore di Che tempo che fa da sempre amico e collega di Luciana Littizzetto andiamo a vedere quali sono i numeri fortunati:

1 – 2 – 4 – 9 – 19 – 20 – 45 – 64 – 76 – (93 e 94 non sono giocabili)

Prova a giocarti questi numeri!