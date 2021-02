Luisa Ranieri, regina della fiction: Lolita Lobosco, ascolti record su Raiuno

Luisa Ranieri convince nei panni di Lolita Lobosco. La nuova fiction di Raiuno conquista il pubblico del piccolo schermo: 31,8% di Share. L’attrice ringrazia gli ammiratori con un post su Instagram.

Luisa Ranieri ha esordito ieri sera su Raiuno con la nuova fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. La tivù di Stato colleziona un altro grande successo, dopo le incoraggianti percentuali d’ascolto registrate con Imma Tataranni e Rocco Schiavone, grazie a una fiction innovativa e d’avanguardia.

Nella concezione futuristica, che vede sempre più la cronaca nera plasmata all’intrattenimento senza scadere in banalità e retorica, Luca Miniero confeziona un prodotto fresco e popolare. Lolita Lobosco, con le sue indagini e quel carattere determinato e sognante che la contraddistingue, ridisegna il panorama poliziesco strizzando l’occhio al glamour e alla femminilità.

“Le indagini di Lolita Lobosco”: Luisa Ranieri ringrazia per gli ascolti record

Lolita Lobosco indaga in tacchi a spillo: l’ha ribadito spesso Luisa Ranieri che, attraverso l’interpretazione di una donna professionale, estroversa e sprezzante, intende mettere in luce la parità di genere relativa anche a determinati mestieri. Una donna al servizio della giustizia e della concordia: combattere il crimine non è per tutti, ma le distinzioni vanno fatte in base a qualità e approccio al lavoro.

Non su genere e pregiudizi. Lolita Lobosco, in maniera saggia e sfrontata, mescola diverse componenti per dar vita a un prodotto pop dal contorno favolistico. Proprio gli aspetti che hanno reso Luca Miniero il regista più adatto – a livello contemporaneo – per raccontare il Sud e determinate contraddizioni che lo animano. Senza dimenticare le tante virtù che possiede.

La fiction riceve anche la “benedizione” del pubblico che ha premiato la messa in onda con il 31,8% di Share. Citando Luisa Ranieri: “È tanta roba”. Proprio l’attrice protagonista, che dà corpo, anima, estro e professionalità a Lolita Lobosco, ringrazia gli ascoltatori con un post su Instagram. Soddisfazione anche da parte di Luca Zingaretti, produttore del girato e marito della Ranieri: dopo Imma Tataranni, prepariamoci a fare i conti con un’altra icona tutta al femminile.