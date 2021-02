Giulia e Paolo, figli Carlo Verdone, chi sono: età, carriera, vita privata

Giulia e Paolo, chi sono i figli di Carlo Verdone, nati dal matrimonio con Gianna Scarpelli. Età, carriera e vita privata.

Di Carlo Verdone, attore e regista tra i più importanti del cinema italiano, si sa tutto, ma della sua vita privata si sa poco. Verdone, infatti, è sempre stato molto riservato. Si sa, tuttavia, che ha due figli: Giulia e Paolo, nati dal suo matrimonio con Gianna Scarpelli.

Entrambi i figli sono apparsi in alcuni film di Carlo Verdone, ma esattamente come il padre, non amano apparire, ma chi sono Giulia e Paolo Verdone? Quanti anni hanno? Cosa fanno nella vita? Andiamo a scoprire tutto.

Giulia e Paolo, chi sono i figli di Carlo Verdone: tutto quello che c’è da sapere

Carlo Verdone e Gianna Scarpelli sono stati sposati dal 1980 al 1996 e hanno avuto due figli: Giulia, nata nel 1986, è apparsa in un cameo in Al lupo al lupo e in Viaggi di nozze; Paolo è nato nel 1988 ed è apparso in un cameo in Grande, grosso e… Verdone e in Io, loro e Lara.

Giulia ha provato a seguire la strada del padre restando, però, dietro le quinte. Ha lavorato come segretaria e assistente di produzione dei film Quando la notte, Mangia prega ama, Io, loro e Lara e Natale in crociera.

Paolo, invece, ha scelto la strada diplomatica. Di lui, qualche tempo fa, ai microfoni di Maurizio Costanzo, Carlo Verdone disse: “Avrebbe potuto fare l’attore, ne sarebbe stato in grado ma non ha voluto”.

Giulia e Paolo rappresentano il coronamento di un grande amore. Pur non stando più insieme, tra Carlo Verdone e Gianna Scarpelli, il rapporto è sempre ottimo come raccontò lo stesso regista a Vanity Fair, qualche tempo fa:

“Gianna e io abbiamo cercato di andare il più possibile d’accordo per i figli. E poi lei è una persona talmente affidabile. Gianna è stata accanto a mia madre negli ultimi giorni della sua malattia e lo stesso ha fatto con mio padre”.