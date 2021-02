Tutti pronti a giocare i numeri fortunati? Il montepremi è il tuo desiderio più grande? Magari Elisa potrebbe fare per te.

Aspetti il bacio fortunato della dea bendata che possa garantirti una splendida vita da sogno, viaggi a non finire e naturalmente tantissimi soldi in banca per fare quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi tu? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day?

Una vacanza da sogno a New York, un mese in giro per il mondo, una barca da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti quelli che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria assicurata.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio dalla fortuna.

Ma dove è possibile trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

Magari potremmo provare a giocare i numeri della bellissima e simpaticissima cantante di “A modo tuo”, Elisa Toffoli? Vediamo assieme tutte le caratteristiche.

Elisa Toffoli ed i numeri da giocare per il montepremi

Oggi i numeri sono offerti dalla bellissima ed amatissima cantante italiana Elisa Toffoli. La donna che con “No hero”, “Se piovesse il tuo nome”, “A modo tuo” ed “Anche Fragile”, ha incantato generazioni e generazioni di fan. Vediamo le sue caratteristiche:

Nome d’arte: Elisa

Elisa Data di nascita: 19 dicembre 1977

19 dicembre 1977 Età: 43 anni

43 anni Segno zodiacale: Sagittario (il nono dei segni zodiacali)

Sagittario (il nono dei segni zodiacali) Professione: Compositrice, Musicista, Produttrice discografica, Cantautrice

Compositrice, Musicista, Produttrice discografica, Cantautrice Titolo di studio: Diploma

Diploma Luogo di nascita: Trieste

Trieste Altezza: 163 cm

163 cm Peso: 58 kg

58 kg Amori: Andrea Rigonat, componente della sua band, i due si sono sposati 5 settembre 2015

Andrea Rigonat, componente della sua band, i due si sono sposati 5 settembre 2015 Figli: 2 (primo nel 2009 e poi nel 2013)

2 (primo nel 2009 e poi nel 2013) Followers su Instagram: 1.4 milioni

1.4 milioni Curiosità: nel 2001 arriva poi la consacrazione definitiva. Elisa partecipa a Sanremo, su proposta di Caterina Caselli, con la sua prima canzone in italiano, la splendida “Luce (tramonti a nord est)”, brano che fu scritto in collaborazione con un altro leggendario cantante, Zucchero. Riesce ad ottenere la vittoria finale ed anche il premio della critica nonché quello per la miglior interpretazione istituito appositamente dalla giuria di qualità.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la cantante dalla voce sublime, la bellissima e simpaticissima Elisa Toffoli:

1 – 2 – 4 – 5 – 9 – 13 – 15 – 19 – 20 – 43 – 58 – 63 – 77

Prova a giocarti i numeri fortunati e vincere il montepremi!