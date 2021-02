GF Vip, Giulia Salemi distrutta. Alessia Marcuzzi: “Perché ce l’hanno con lei?”

GF Vip: Giulia Salemi ha avuto un crollo dopo la diretta di ieri a causa dei numerosi voti ricevuti dai suoi compagni di viaggio durante le nomination. Alessia Marcuzzi è intervenuta in suo favore.

La scorsa diretta del GF Vip è stata ricca di colpi di scena. Non solo perché è stato eletto il terzo finalista di questa quinta edizione, Tommaso Zorzi, ma anche perché sono venuti fuori numerosi scheletri nell’armadio durante la fase delle nomination.

La più votata, infatti, è stata Giulia Salemi che ha visto quasi tutti i suoi compagni di viaggio fare il suo nome nel momento delle nomination, indicando quindi che secondo loro è giunto per lei il momento di terminare questo percorso. La bella modella persiana non ha reagito nel migliore dei modi e subito dopo la diretta ha avuto un crollo.

I suoi fan, ovviamente, si sono tutti schierati dalla sua parte e sul web non è passato inosservato il commento di un noto personaggio appartenente al mondo dello spettacolo: quello di Alessia Marcuzzi, che l’ha difesa a spada tratta chiedendosi come mai Giulia fosse stata presa così di mira dai suoi compagni di viaggio.

Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi dopo la diretta: “La vedo spaesata”

Alessia Marcuzzi, come anticipato, si è chiesta come mai Giulia Salemi fosse riuscita ad attirare su di sé l’antipatia di quasi tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, visto che in base a quanto ha avuto modo di seguire, l’è sempre apparsa come una ragazza gentile e carina con tutti. Nonostante ciò, però, sarebbe sempre pugnalata alle spalle da qualcuno. Tant’è che Giulia, subito dopo la diretta, ha confidato di sentirsi tradita da Rosalinda Cannavò.

“Ma per tutti quanti ce l’hanno con questa ragazza? Non riesco proprio a capirne il motivo” ha esordito la conduttrice sul suo profilo Twitter. “Lei mi sembra sempre così gentile con tutti quanti, ma puntualmente c’è chi la pugnala alle spalle“ ha proseguito Alessia. “Io non la vedo come una vittima, sia chiaro, ma la percepisco alquanto spaesata” ha continuato sul noto social.

“Mi chiedo a questo punto: ma che colpa ha? Perché io davvero non riesco a capirlo” ha concluso. “Vi chiedo di spiegarmelo a questo punto” ha prontamente aggiunto Alessia Marcuzzi su Giulia Salemi dopo il GF Vip e i commenti del popolo della rete non sono tardati ad arrivare. Alcuni, infatti, hanno prontamente chiarito il loro punto di vista, spiegando che Giulia, a parere loro, non è così sincera come appare, mentre altri hanno sostenuto la tesi della conduttrice secondo cui la Salemi sia stata presa di mira.

Ma posso sapere perche’ ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual’e’ la sua colpa? Non capisco… spiegatemi.#gfvip #giulia — Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 16, 2021

La bella modella persiana, dopo la puntata di ieri, è finita al televoto al GF Vip insieme a Stefania Orlando. Chi riuscirà ad avere la meglio tra le due?