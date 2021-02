L’olio di mandorle dolci è un vero e proprio elisir di bellezza e salute di pelle e capelli. Scopriamo 10 fantastici utilizzi su pelle e capelli consigliati da Martina Rodini.

L‘olio di mandorle dolci è senza dubbio l’olio vegetale che tutti abbiamo in casa per prenderci cura della nostra bellezza e della nostra salute. Si trova facilmente in supermercato, anche nella sua versione biologica e quasi ogni donna lo ha tra i prodotti per le routine di bellezza.

Tutti hanno una bottiglietta di olio di mandorle dolci, ma davvero lo si utilizza in modo corretto e soprattutto si conoscono davvero tutti i fantastici utilizzi che si possono adottare per pelle e capelli?

Olio di mandorle dolci: 10 consigli di Martina Rodini su come utilizzarlo per pelle e capelli

L’olio di mandorle dolci è un olio vegetale che si ricava dalla spremitura a freddo del frutto della mandorla. Se ne ricava quest’olio leggero dal colore chiaro, dal profumo intenso ed inconfondibile, perfetto per prendersi cura della bellezza e della salute di pelle e capelli.

La naturopata e beauty blogger Martina Rodini, ci consiglia ben 10 fantastici utilizzi dell’olio di mandorle dolci, dei consigli che forse vi spingeranno a togliere questo prodotto dal fondo dell’armadietto ed eleggerlo a prodotto di bellezza indispensabile per la vostra beauty routine quotidiana!

Olio di mandorle dolci sulle mani

L’olio di mandorle dolci sarà un perfetto trattamento serale per le mani, soprattutto durante la stagione invernale in cui freddo e vento mettono l’epidermide a dura prova. Basterà massaggiarne un poco sulla pelle delle mani appena inumidita fino a completo assorbimento. Al mattino la pelle delle mani sarà rigenerata, morbida, luminosa ed elastica.

Olio di mandorle per le unghie

Con l’olio di mandorle si potrà preparare un siero per unghie davvero eccezionale. Basterà miscelare 15-30 grammi di olio di mandorle dolci a 5 gocce di olio essenziale di limone. Il composto andrà versato in un contenitore in vetro e massaggiato su unghie e cuticole. Il risultato sarà davvero incredibile, le unghie risulteranno chiare e molto più forti e pelle e cuticole idratate.

Olio di mandorle per le labbra

Miscelando un cucchiaino di olio di mandorle dolci con un cucchiaino di burro di Karité si otterrà un burro labbra davvero corposo ed efficace. Lo si potrà utilizzare alla sera, massaggiandolo sulle labbra prima del riposo notturno. Il balsamo labbra potrà essere conservato 2-3 mesi a temperatura ambiente.

Olio di mandorle dolci per le smagliature

L’olio di mandorle dolci vanta un forte potere elasticizzante, per questo sarà un valido aiuto per la prevenzione delle smagliature durante il dimagrimento o la gravidanza e soprattutto ogni giorno massaggiato su pancia, fianchi, braccia e anche gambe. Lo si potrà fare in modo pratico applicandolo sulla pelle ancora bagnata alla fine della doccia. Scopri altri trattamenti di bellezza da fare con l’olio di mandorle dolci.

Olio di mandorle dolci protettivo per capelli

Durante l’estate l’olio di mandorle dolci potrà essere utilizzato come protettore dei capelli durante l’esposizione al sole. Proprio come la crema con fattore di protezione, anche per i capelli sarà importante applicare mentre sono umidi un piccola quantità di olio di mandorle su punte e lunghezze. Per eliminarlo basterà lavare i capelli con lo shampoo. Scopri tutti i trattamenti di bellezza per capelli da fare con l’olio di mandorle dolci.

Scopriamo tutti gli altri consigli di Martina Rodini, sull’utilizzo dell’olio di mandorle dolci per pelle e capelli seguendo questo interessantissimo video!

Avete scoperto tutti i fantastici utilizzi dell’olio di mandorle dolci sulla pelle e sui capelli? Condivideteli con le vostre amiche!