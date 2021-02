By

Ha debuttato come Elfo, poi si è trasformato in pirata: questo attore ha fatto battere il cuore delle ragazze nei primi 2000 e oggi è ormai un uomo adulto, ma non ha perso il suo fascino.

Il suo talento era così sorprendente che quando venne scelto per far parte di un vero e proprio kolossal era appena uscito dalla scuola di recitazione.

Successivamente è diventato un icona Disney recitando al fianco di un celeberrimo attore in una saga cinematografica che ha riportato i pirati sul grande schermo.

Per quanto riguarda la cronaca rosa, è diventato celebre per la sua relazione con una famosissima cantante, relazione che tra alti e bassi è stata poi coronata dalla nascita di una figlia. L’attore però aveva avuto anche un’altra figlia, dalla sua prima moglie.

L’attore prima elfo e poi pirata che ha fatto innamorare le ragazze di mezzo mondo

Anche se la sua filmografia è estremamente articolata, gran parte dei suoi ammiratori di oggi lo hanno conosciuto per i ruoli che ha ricoperto all’interno di due grandi produzioni.

La prima è Il Signore degli Anelli, per il quale l’attore ha indossato per mesi una lunghissima parrucca bionda, si è rotto la bellezza di due costole cadendo da cavallo e ha imparato a parlare in una nuova lingua.

Hai capito chi è? Si tratta naturalmente di Orlando Bloom

L’attore venne notato dal regista Peter Jackson durante uno spettacolo organizzato dalla sua scuola di recitazione. Alla fine dello spettacolo il regista gli propose di fare un provino per il suo nuovo film e il resto è storia.

Dopo la caduta da cavallo Orlando si spaventò moltissimo, poiché già da piccolo era caduto dal letto a castello su cui era arrampicato, rompendosi la schiena e rischiando addirittura di rimanere paralizzato per il resto della vita.

La caduta da cavallo avrebbe potuto compromettere nuovamente la sua mobilità e avrebbe potuto impedirgli di girare il resto del film. Fortunatamente le cose andarono per il meglio.

Essendosi trovato perfettamente a suo agio in un ruolo d’azione, Orlando decise di accettare un altro ruolo estremamente “movimentato”, quello del pirata William Turner, che si trova suo malgrado coinvolto nelle rocambolesche e strampalate avventure del Capitano Jack Sparrow, interpretato magistralmente da Johnny Depp.

Nel fil William Turner ha vissuto la giovinezza senza un padre. Si tratta di una storia non troppo diversa da quella che l’attore ha vissuto davvero.

L’attore ha infatti perso suo padre quando aveva soltanto quattro anni. Le cose si evolsero però in una maniera inaspettata: la madre di Orlando gli rivelò, quando il bambino aveva 13 anni, che in realtà lui e sua sorella erano figli biologici di un altro uomo, lo stesso uomo che li avrebbe poi cresciuti da quel momento in poi.

Orlando e la sorella sono quindi nati per un “accordo” tra la loro madre Sonia e un amico di famiglia di nome Colin Stone. Il marito di Sonia, Harry, non poteva avere figli, quindi fece un accordo con Harry perché gli desse Orlando e Samantha.

Infine, quindi, Orlando si è riunito a suo padre biologico, dopo molti anni passati non lontano da lui ma non sapendo lui chi fosse in realtà.

Anche se sembra piuttosto assurdo che un attore possa avere problemi di dislessia, Orlando Bloom è dislessico e lo è stato fin da bambino. “La mia mente viaggia più veloce della mia bocca” ha spiegato l’attore, che ha anche spiegato come imparare la dizione per pronunciare correttamente le sue battute, e leggere i copioni ad alta voce sia stato fondamentale per superare questo problema.

Oggi l’attore, che è diventato davvero famoso quando aveva circa 25 anni, è diventato un uomo maturo e impegnato in attività di beneficenza, ma di certo non ha assolutamente perso il suo fascino, anche se ormai è diventato un padre di famiglia e sta portando avanti in maniera molto solida la relazione con Katy Perry.

I due hanno una relazione molto allegra, complice e vivace. La figlia della coppia sta crescendo in un’atmosfera davvero serena, quasi una rarità per i figli delle celebrità hollywoodiane.