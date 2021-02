Un colpo di fortuna magari portando in alto la mano e muovendo a tempo il bacino! Prova a giocarti i numeri con Andrea Sannino e vincere.

Un bacio fortunato? E se fosse proprio questo simpaticissimo giovane uomo “tutto pepe” a poterti garantire la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe assicurarti la vita da sogno che ormai spopola nei tuoi desideri più profondi.

Vuoi vivere una vacanza da sogno nei territori persiani oppure fare un viaggio lunghissimo in giro per tutto il territorio? Sarebbe per te un sogno fare una crociera tranquilla in giro per il mondo prendendoti un periodo di meditazione ed esplorazione meritato grazie ai soldi della tua vittoria?

Tutti noi vogliamo vincere il montepremi, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno basi monetarie molto più solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio della dea bendata, o in alternativa basterebbero anche i numeri, no?

I numeri li cerchiamo sugli scaffali, sul telecomando, su tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri vincenti. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade qualcosa di improvviso ed importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Prova a giocarti i numeri su base delle caratteristiche di Andrea Sannino, magari potrebbero essere per te il “treno dei desideri”!

Andrea Sannino ed i numeri fortunati di San Valentino

Oggi i numeri sono offerti dal simpatico e meraviglioso artista cantante di “Abbracciame”, la canzone considerata simbolo della lotta alla pandemia e dell’unità della nostra nazione nell’affrontarla. Vediamo quali sono le caratteristiche di Sannino:

Nome e Cognome: Andrea Sannino

Andrea Sannino Età: 35 anni

35 anni Data di nascita: 5 luglio 1985

5 luglio 1985 Segno zodiacale: cancro (il quarto dei segni)

cancro (il quarto dei segni) Luogo di nascita: Napoli

Napoli Professione : Cantante

: Cantante Titolo di studio: diploma all’istituto turistico-alberghiero e la sua specializzazione è stata in cucina

diploma all’istituto turistico-alberghiero e la sua specializzazione è stata in cucina Altezza: in aggiornamento

in aggiornamento Peso: in aggiornamento

in aggiornamento Followers su Instagram: 237 mila

237 mila Amori e famiglia : per quanto riguarda la famiglia e la vita privata, Andrea è sposato e follemente innamorato della moglie Marinella Marigliano. La salda unione fra i due, fatta di veri sentimenti, ha dato luce anche ad una figlia, di nome Gioia, e poi ad un maschietto di nome Alessandro nato appena 2 settimane fa.

: per quanto riguarda la famiglia e la vita privata, Andrea è sposato e follemente innamorato della moglie Marinella Marigliano. La salda unione fra i due, fatta di veri sentimenti, ha dato luce anche ad una figlia, di nome Gioia, e poi ad un maschietto di nome Alessandro nato appena 2 settimane fa. Curiosità: nel 2006 approda giovanissimo in televisione, dove nel programma di Rai Uno “Il treno dei desideri” ha l’opportunità e il grande onore di duettare insieme all’immortale Lucio Dalla, uno dei padri del cantautorato italiano.

Scopriamo quindi su base delle caratteristiche riportate quali sono i numeri fortunati da giocare del simpaticissimo cantante Andrea Sannino:

2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 19 – 20 – 35 – 37

Prova a giocarti i numeri fortunati di Andrea Sannino nel giorno di San Valentino!