Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò: la reazione di Giuliano

Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda Cannavò ed anche lei ha ricambiato, l’interesse tra i due è palese al Grande Fratello Vip, ma come avrà reagito il fidanzato Giuliano?

Andrea Zenga era entrato al centro del gossip della casa più spiata d’Italia in quanto si era intuito un certo interesse nei confronti di Rosalinda Cannavò, che durante il corso della sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini ha subito una vera e propria metamorfosi. Basti soltanto pensare che all’inizio di quest’avventura era entrata con il suo nome d’arte, Adua Del Vesco, per poi lasciar morire il suo personaggio durante il corso delle settimane.

Ora Rosalinda è una donna diversa, più sicura di sé. Tant’è che ha espresso anche non pochi dubbi sulla sua relazione, che dura da ben 10 anni, con il fidanzato Giuliano. In quanto è stufa di giocare a fare i fidanzatini dopo tanto tempo, ma non appena lui le ha proposto di andare a convivere lei ha fatto un pasto indietro.

Ora le cose stanno subendo una nuova evoluzione in quanto Andrea, a cui lei aveva scritto un bigliettino mostrandogli tutto il suo interesse, si è dichiarato, affermando che un certo interesse nei suoi confronti che non ha mai voluto ostentare per rispetto alla situazione che lei sta vivendo, ma attenzione perché anche Rosalinda ha dichiarato che prova le stesse cose per lui!

Giuliano, fidanzato di Rosalinda: la reazione alla dichiarazione di Andrea Zenga

Andrea Zenga ha rivelato che se Adua Del Vesco fosse stata single, si sarebbe spinto un po’ più in là. Senza fermarsi a sorrisi imbarazzati, ma dimostrandole tutto l’interesse che prova nei suoi confronti ed anche lei, colpo di scena, ha rivelato che non sarebbe stata da meno ma che al momento non sa davvero come comportarsi vista la situazione che al di fuori del Grande Fratello Vip.

“Non posso negare che quando gli altri ragazzi fanno battute su noi a me faceva piacere. Certo è nato tutto come un gioco, ma non posso negare tutte le cose che provo nei tuoi confronti“ ha esordito il concorrente, che durante la scorsa diretta con Alfonso Signorini ha incontrato suo padre con suo fratello Nicolò. “Purtroppo è difficile tenere quello che provo per me, non posso nasconderlo” ha aggiunto.

“Nemmeno io posso dirti che non mi faceva piacere” ha replicato lei. “Guarda che se fosse stato per me, a livello di sguardi, abbracci e chiacchiere, ci sarebbe stato qualcosa di più di quello che abbiamo ora, ma sono comunque contento di quello che abbiamo” ha precisato Andrea. “Però in questo preciso momento io penso soltanto a te e farò soltanto quello che ti farà stare bene“ ha chiarito. “Se hai bisogno che io faccia un passo indietro, lo faccio senza problemi. Così come se vuoi che ne faccia uno avanti, lo faccio con piacere” ha concluso. “Io non ho alcuna intenzione di metterti in difficoltà, voglio rispettare i tuoi tempi ma qualsiasi cosa accada io ci sono” ha aggiunto.

“E’ una situazione particolare” è intervenuta Rosalinda. “Ho la testa che esplode e qui dentro non mi sono di certo fatta mancare nulla. Quello che so è che io a te ci tengo“ ha chiarito.

Come avrà reagito, però, Giuliano? Il fidanzato di Rosalinda Cannavò non ha reagito bene. Tant’è che ha scelto di eliminare il proprio account Instagram, in modo tale da non replicare o ricevere le opinioni del pubblico del piccolo schermo.

Non si sa che piega prenderà il rapporto tra Andrea Zenga ed Adua Del Vesco, ma sicuramente lei dovrà chiarire alcune cose una volta terminata la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.