Uscita dalla scuola di Amici di Maria de Filippi, la bella Emma Marrone calca le scene della musica italiana. Pronta con i numeri?

Un bacio fortunato da parte di questa splendida giovane donna che ormai tutti conosciamo per la sua carriera televisiva potrebbe garantirti la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe forniti quella vita da corona che ogni giorno sogni nel più profondo di te stesso.

I numeri li ricerchiamo in tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri che vogliamo giocare per ottenere la vittoria. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando succede qualcosa di inspiegabile o di importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Vuoi vivere una vacanza da sogno nei territori persiani oppure fare un viaggio lunghissimo in giro per tutto il territorio? Sarebbe per te un sogno fare una crociera tranquilla in giro per il mondo prendendoti un periodo di meditazione ed esplorazione meritato grazie ai soldi della tua vittoria?

Questi sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte e vogliono un bacio della dea bendata. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

E se invece i numeri in questo caso li andassimo a calcolare sulle caratteristiche della splendida Emma Marrone?

Emma Marrone ed i numeri fortunati da giocare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Oggi i numeri sono offerti dalla splendida cantante di “Amami” e “Arriverà” che tanto abbiamo amato e continuiamo ad amare attraverso la sua musica. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche che ci interessa conoscere per farne derivare i numeri fortunati!

Nome: Emma Marrone

Emma Marrone Età : 36 anni

: 36 anni Data di nascita : 25 maggio 1984

: 25 maggio 1984 Segno Zodiacale : Gemelli (il terzo dei segni)

: Gemelli (il terzo dei segni) Altezza : 164 cm

: 164 cm Peso : 53 kg

: 53 kg Luogo di nascita : Firenze

: Firenze Professione: produttrice discografica e cantante

produttrice discografica e cantante Tatuaggi : Emma ha tatuato il nome del suo disco “Oltre” sul braccio destro e della nonna “Uccia” che l’ha sempre appoggiata. Sul fianco ha una rondine e un muffin con all’interno le iniziali MB: ovvero Miss Brown. All’altezza del gomito ha tatuato un occhio

: Emma ha tatuato il nome del suo disco “Oltre” sul braccio destro e della nonna “Uccia” che l’ha sempre appoggiata. Sul fianco ha una rondine e un muffin con all’interno le iniziali MB: ovvero Miss Brown. All’altezza del gomito ha tatuato un occhio Curiosità: E’ stata fidanzata con Stefano de Martino, sulla sua vita privata non si sa moltissimo. Emma Marrone lotta da quando è poco più che maggiorenne contro un tumore alle ovaie. In passato si è sottoposta a un’operazione di asportazione dell’ovaio e il 24 settembre 2019 venne nuovamente operata. Emma ha poi raccontato il suo intervento chirurgico e la difficoltà vissuta durante quel periodo ai microfoni di Verissimo da Silvia Toffanin il 16 novembre 2019. Da poco ha pubblicato assieme alla sua amica di sempre Alessandra Amoroso la canzone “Un pezzo di cuore” che continua a scalare le classifiche.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la simpaticissima e tutto pepe Emma Marrone:

1 – 5 – 16 – 19 – 20 – 24 – 25 – 36 – 53 – 64

Pronti a giocarci i numeri della bellissima cantante salentina?