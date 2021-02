Deddy e Rosa Di Grazia: dichiarazioni d’amore e gelosie ad Amici 2021

Deddy e Rosa Di Grazia, nasce l’amore ad Amici 2021. Dopo la dichiarazione d’amore, arriva la prima scenata di gelosia.

Nuovi amori nascono nella scuola di Amici 2021. Tra una lezione e un’altra, tra una sfida e un esame, diversi concorrenti si stanno avvicinando e sono già tre le coppie nate nella casetta in cui tutti i concorrenti della scuola di Maria De Filippi. Dopo quella formata da Aka7Seven e Martina Miliddi, dopo quella formata da Giulia e Sangiovanni, è nata anche un’altra coppia ovvero quella formata da Deddy e Rosa.

Il cantante e la ballerina si sono avvicinati tantissimo e, dopo un piccolo passo indietro, i due hanno deciso di vivere il sentimento appena sbocciato. Rosa, così, si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore a cui è poi seguita una scenata di gelosia da parte della ballerina nei confronti del cantante.

Deddy e Rosa, la ballerina di Amici 2021 parla d’amore: poi fa una scenata di gelosia

Dopo essersi scambiati il primo bacio e aver fatto un piccolo passo indietro, Deddy e Rosa si stanno vivendo l’amore che sta nascendo. La prima a parlare d’amore è stata proprio Rosa. “Mia madre mi ha scritto se con te fosse solo amicizia. Le ho detto di no. Sono veramente perso”, ha detto Deddy. “Anche io. Che bel fidanzato. Io ti amo tantissimo”, ha risposto Rosa ammettendo apertamente i propri sentimenti.

Poi si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore. Rosa, infatti, non gradisce l’immagine del fidanzato che gira per la casetta in intimo anche davanti ad altre ragazze. La ballerina ha ammesso di non essere d’accordo lasciandosi andare ad una scenata di gelosia nei confronti del cantante.

“Il costume è una cosa, la mutanda un’altra. Vorrei vedere te al mio posto”, ha detto Rosa. Deddy, seppur con il sorriso, le ha fatto capire di non essere d’accordo con il suo ragionamento:



“Non esiste che non posso stare in mutande in camera mia. Ma poi è stato un minuto. Io sono in camera mia, mi sto mettendo il pigiama. Non posso mettermelo in bagno. Ho caldo in bagno dopo la doccia, mi manca l’aria”.