Giulia Stabile e Sangiovanni, tutti pazzi per la coppia di Amici 2021

Giulia Stabile e Sangiovanni innamorati ad Amici 2021: la coppia formata dalla ballerina e dal cantante fanno impazzire tutti.

Tutti pazzi per Giulia Stabile e Sangiovanni. La ballerina e il giovane cantautore di Amici 2021 sono tra gli allievi più apprezzati dall’attuale edizione della scuola di Maria De Filippi. Giovani, talentuosi, teneri e innamorati, Giulia e Sangiovanni, oltre ad aver conquistato gli insegnanti che li considerano due dei migliori talenti di Amici 2021, hanno conquistato i fans con il loro amore.

Quello che unisce la ballerina e il cantante è un sentimento giovane e fresco che li ha travolti. Tutti i fans fanno il tifo per loro e sperano non solo di vederli ancora insieme, ma anche al serale di Amici 2021.

Tutti pazzi per Giulia Stabile e Sangiovanni: è la coppia più amata di Amici 2021

Dopo Aka7Seven e Martina, dopo Deddy e Rosa Di Grazia, la coppia formata da Sangiovanni e Giulia è tra le più amate dal pubblico. Giulia, molto presa da Sangiovanni, ha dato il suo primo bacio proprio al cantante davanti alle telecamere di Amici.

“A 18 anni ho dato il primo bacio, io pensavo a 40 l’avrei dato”, ha detto Giulia. Sangiovanni, inizialmente, ha fatto un passo indietro. “Il comportarci così tanto da coppia mi mette l’ansia, l’obiettivo principale è la musica come per te la danza. Non voglio che questa cosa mi distragga, poi magari mi innamorerò di te alla follia”.

Poi, Sangiovanni ha deciso di viversi il rapporto con Giulia e, nelle scorse settimane, di fronte ad una crisi della ballerina che ha ammesso di non sentirsi bella ricordando le prese in giro subite a scuola, l’ha rassicurata con un discorso che ha conquistato davvero tutti.

“Tu eri quella diversa dagli altri, cosa c’è di meglio che questo?! Ora io ho 18 anni, mi vesto di rosa e mi metto lo smalto alle unghie. Eppure cosa mi importa? Cosa importa a te? Piuttosto di arrivare a dire ‘mi piacerebbe essere bella’, perché non arrivi a dire che sei diversa e che lo devono accettare tutti? Perché sono sicuro che la ragazzina che a casa ti guarda e si rivede in te, smette di soffrire per queste cagate”, è stato il discorso di Giovanni Damian, vero nome di Sangiovanni.