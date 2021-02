Questa ragazza da adulta sarebbe diventata una conduttrice italiana di grande successo, tanto bella da diventare (quasi) Miss Universo!

Nel corso del tempo è cambiata tantissimo, anche grazie all’intervento del chirurgo che per ben tre volte ha rifatto il suo naso per renderlo più conforme agli ideali di bellezza contemporanei.

Fin da piccolissima, però, ha posseduto sempre quel sorriso aperto, energico e coinvolgente che ha decretato il suo successo televisivo.

Partendo da programmi sportivi ma affermandosi anche come donna di spettacolo e soprattutto grande professionista dell’intrattenimento, negli anni Novanta è diventata la punta di diamante della televisione, conducendo programmi di enorme successo.

Purtroppo, se da una parte la sua vita professionale andava a gonfie vele, nel periodo della maturità ha dovuto toccare con mano il totale fallimento del suo matrimonio con un uomo famoso, bellissimo e troppo amante delle belle donne.

Nonostante questo, questa conduttrice è stata in grado di ricostruire completamente la sua vita privata e la sua carriera, anche se pochissimi anni fa ha dovuto riavvicinarsi al padre dei suoi figli ed ex marito a causa di una tragedia sfiorata da suo figlio maggiore, che ha letteralmente rischiato la morte.

Successivamente si è reinventata professionalmente grazie all’aiuto di una donna che l’ha sempre sostenuta e spalleggiata, credendo in lei anche quando i piani alti della televisione di stato l’avevano messa da parte.

Da Miss Universo a super conduttrice e donna realizzata

Da giovane ha cominciato a stare davanti alla macchina fotografica in qualità di modella e ha finito per calcare le passerelle di uno dei più prestigiosi concorsi di bellezza del Paese, Miss Campione D’Italia.

Vincendo nel 1988 ebbe accesso al Concorso di Miss Universo, per il quale volò a Taiwan. Anche se non ottenne il titolo fu un enorme riconoscimento per lei e per la sua fisicità in grado di rappresentare perfettamente i canoni estetici dell’epoca.

I capelli corti in un mondo di chiome lunghe e cotonate sarebbero stati il suo irrinunciabile marchio di fabbrica anche negli anni a seguire, anche se nel corso del tempo ha drasticamente cambiato colore di capelli più e più volte.

A questo punto è facile indovinare di chi si tratta: è Simona Ventura, uno dei volti più amati in assoluto e di certo più famosi del nostro panorama televisivo.

Simbolo di un periodo di grande crescita, ottimismo e spensieratezza per l’Italia, Simona ha potuto toccare con mano per anni e anni sia i lati luminosi sia i lati oscuri del del mondo dello spettacolo.

Nel corso della sua carriera è stata sospettata per aver fatto uso di droga, uno dei mali più diffusi nell’alta società milanese nel corso degli anni Ottanta e Novanta.

Il matrimonio con quello che sarebbe diventato il padre dei suoi figli elevò Simona a un livello ancora più alto: con Stefano Bettarini la Ventura formò la “coppia ideale” di quegli anni. I due si sposarono nel 1998.

Dal matrimonio nacquero due figli, entrambi bellissimi: Niccolò (nato nello stesso anno del matrimonio) e Giacomo, nato nel 2000.

Purtroppo, a causa dei continui tradimenti di Stefano Bettarini il matrimonio finì con un divorzio molto sofferto, durante il quale Simona ha dovuto affrontare uno dei periodi più neri della sua esistenza.

Nel 2006, anni dopo il divorzio da Bettarini, Simona decise di prendere in affido Caterina, la bambina di una sua parente che la madre biologica non poteva tenere con sé. Dopo un periodo di affido a termine, Simona ha chiesto di diventare a tutti gli effetti la madre di Caterina, che vive con lei e considera Niccolò e Giacomo due fratelli maggiori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Simona è enormemente legata alla sua bambina, che considera un punto fermo nella sua vita e nei suoi affetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Nel momento in cui Bettarini è diventato un capitolo amoroso chiuso, Simona si è legata a Gerò Carraro, figlio del compagno di Mara Venier. Purtroppo per Simona anche questa relazione non è finita nel migliore dei modi e pare che Gerò, esattamente come Stefano, abbia tradito la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Actuality (@actualityit)

Bisogna dire però che i due diedero una lezione di eleganza e di intelligenza quando decisero di annunciare la fine della loro relazione attraverso un lungo post social con il quale spiegavano che, anche se la stima reciproca era rimasta immutata, avevano deciso di dividere le loro strade di comune accordo.

L’amore successivo, che ha trasformato Simona in una donna raggiante e serena, è quello che vede legata la super conduttrice allo scrittore Giovanni Terzi, con il quale la conduttrice sta vivendo una nuova giovinezza sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

C’è qualcosa di cui Simona si pente nella sua vita? Probabilmente nulla, dal momento che ha dimostrato in più di un’occasione di essere in grado di camminare a testa alta rialzandosi dopo ogni brutto colpo.

Di certo non si è affatto pentita dei tre interventi di rinoplastica con cui ha raddrizzato il suo naso un po’ storto e sgradevole. Simona non ha mai nascosto gli interventi e si è semplicemente limitata a dire la verità dei fatti: “Il mio naso era brutto. L’ho cambiato”. In effetti come si può vedere in questa foto faceva un’antiestetica curva a metà del ponte.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Indovina gli altri personaggi famosi leggendo tutti gli articoli sui Vip da Piccoli

Secondo alcuni la Ventura si sarebbe sottoposta anche a interventi di mastoplastica additiva per raggiungere la forma e le dimensioni del seno che sfoggia adesso, ma si tratta di voci mai direttamente confermate dalla conduttrice.