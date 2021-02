Se desiderate avere i contenitori per alimenti sempre nuovi e puliti è necessario prestare attenzione non solo al lavaggio.

In cucina non solo sono utili e indispensabili utensili, stoviglie, pentole e padella ma anche i contenitori di plastica o di vetro che garantiscono una conservazione degli alimenti a crudo, dopo la cottura o per cuocerli o congelarli.

I contenitori più utilizzati sono quelli in plastica, alcuni modelli sono adatti anche alla cottura in forno a microonde o per congelare. Orami si trovano tantissimi modelli in commercio, soprattutto quelli impilabili che sono comodissimi perchè occupano meno spazio. Ma spesso capita di ritrovarli non perfettamente puliti dopo averli lavati ma come si può rimediare?

Noi di CheDonna,it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio su come lavare correttamente i contenitori.

Contenitori per alimenti come se fosse nuovi come fare?

I contenitori di plastica sono quelli più scelti come materiali perchè sono molto pratici e comodi non solo per conservarli ma anche per trasportare il cibo. Sono davvero indispensabili per conservare correttamente gli alimenti non solo solidi ma anche liquidi.

Si consiglia di acquistare sempre modelli di buona qualità che siano anche molto versatili e adatti a frigo, freezer e forno. I materiali dei contenitori devono essere sempre certificati per garantire una buona conservazione degli alimenti, preservando le caratteristiche organolettiche.

Ma quante volte è capitato di lavarli ma quando li prendete dal mobile emanano un cattivo odore? La detersione è importante che deve essere fatta con prodotti naturali e specifici, scopriamo quindi come lavare correttamente i contenitori per alimenti.

Prima di lavarli è necessario eliminare ogni traccia di cibo, poi con della carta assorbente da cucina pulite bene. In questo modo non fate altro che pulire per bene il tutto, adesso si che potete lavare con acqua. Riempite il lavandino o una bacinella con acqua calda e detersivo per stoviglie e immergete i contenitori. Lasciateli in ammollo per almeno 10 minuti, poi con una spugna da cucina procedete a lavare bene, negli angoli, così da essere sicuri di aver lavato bene.

Nel caso di coperchi con guarnizioni estraibili, rimuovete e pulite bene, potete farvi aiutare da uno spazzolino che avete in cucina. Solo in questo in modo potete eliminare lo sporco negli angoli difficili da arrivare con la spugna, anche lo spazzolino da denti è molto efficace.

Ma un altro modo per lavare bene i contenitori di plastica soprattutto quelli che emanano un cattivo odore è lasciarli in ammollo con acqua e limone o aceto di vino bianco. Una soluzione perfetta quando avete conservato verdure che “puzzano” o pesce o alimenti che possono rilasciare odori troppo forti. Purtroppo i contenitori di plastica rispetto a quelli in vetro la pulizia è più difficile è la probabilità che possano emanare un cattivo odore dopo il lavaggio è alta.

Il lavaggio in lavastoviglie garantirà una maggiore igienizzazione e la pulizia sarà assicurata. Ma dopo il lavaggio il trucco per averli sempre puliti e senza cattivi come se fossero nuovi è questo. I contenitori si devono asciugare per bene, con un canovaccio di cotone pulito. Inoltre non vanno chiusi con i tappi o coperchi subito per un semplice motivo.

Potrebbe accadere che rimanga qualche goccia di acqua o un pò umido sia il contenitore che il coperchio e di conseguenza quando lo riprendete percepite puzza di umido. Quindi dopo averli asciugati con un panno lasciateli aperti senza mettere il coperchio nello scolapiatti per un paio di ore e poi riponete nel mobile della cucina.

Prestate sempre attenzione al lavaggio dei contenitori così da averli sempre puliti e nuovi a lungo, in questo modo si conserveranno al meglio gli alimenti. Inoltre se non fate asciugare bene i coperchi, eventuali guarnizioni e contenitori rischiate che si possa formare la muffa e dovrete immediatamente buttarli.