Eugenio si iscrive a Badoo, la moglie chiede la separazione: lui chiede perdono a C’è posta per te e di fronte alle sue lacrime reagisce così.

La moglie di Eugenio, la signora Antonella, venti giorni fa, annuncia al marito la scelta di separarsi a meno che non accetti una separazione in casa. Eugenio e la moglie sono sposati da 30 anni e hanno 3 figli. La moglie decide di separarsi dopo aver ricevuto gli screenshot dei messaggi e delle foto che lui ha scambiato con un’altra donna.

“Sono un cretino perchè questa donna non l’ho mai vista e le ho mandato foto. E’ come se avessi un’amante che non ho mai incontrato“, spiega Eugenio che ammette anche di essersi iscritto ad un sito Badoo dove ha cominciato a chattare con altre donne sconosciute. Con una donna, in particolare, si scrive e parla per diversi mesi. Quando la moglie scopre tutto decide di chiedere la separazione.

Eugenio chiama C’è posta per te per chiedere perdono alla moglie

La signora Antonella, dopo aver ricevuto l’invito di C’è posta per te, si presenta in studio per ascoltare le parole del marito. Dopo una serie di foto dei loro 30 anni d’amore sulle note di Sei nell’anima di Gianna Nannini, decide di ascoltarlo.

“Ciao amore mio, mi manca il tuo sorriso, la tua voce, i tuoi abbracci. Ti amo profondamente e non posso vivere senza di te. Chiedo scusa ai miei figli e chiedo perdono a te. Ho sbagliato a parlare con quella donna. Non ho fatto niente nè con il cuore nè con la mente. Non ho mai visto quella donna. Sono state parole buttare al vento, non c’è stato nulla di concreto. Mi sono sentito un po’ trascurato”, ammette Eugenio. “Questa è bella”, replica Antonella lasciandosi andare ad un sorriso con cui fa capire di non credere alle sue parole.

Dopo aver ascoltato la versione del marito attraverso le parole di Maria De Filippi, la signora Antonella esprime tutto il proprio disappunto nei confronti dell’atteggiamento del marito. Dopo una lunga discussione, la signora Antonella ha deciso di non aprire la busta.