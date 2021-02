Grace, la figlia di Stash dei The Kolors: “Adesso sono felice”

Stash, leader dei The Kolors, gruppo venuto al successo grazie alla loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è da poco diventato padre della piccola Grace, che ha letteralmente stravolto la sua vita.

Stash è il leader de i The Kolors la band che, scoperta dal gruppo pubblico attraverso la loro vittoria e partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha stregato il pubblico nostrano attraverso le loro canzoni accattivanti. I componenti della band sono però molto riservati sulla loro vita privata, tant’è che non sono mai stati, o quasi, protagonisti della cronaca rosa. Per questo, durante la partecipazione de il cantante ad Amici Speciali, quando ha annunciato che sarebbe diventato papà da lì a breve ha stupito tutti i suoi fan che ignorano avesse anche una compagna nella sua vita.

La notizia ha creato gioia tra i fan che hanno festeggiato con lui quando il 3 dicembre ha poi annunciato la nascita della sua bambina. Il nome scelto per la piccola è stato Grace e fin da prima che venisse al mondo suo padre l’ha lanciata nel magico mondo della musica. Tant’è che non di rado, Antonio Fiordispino, questo è il nome del cantante all’anagrafe, ha pubblicato video in cui dedicava i pezzi più famosi del panorama musicale internazionale alla sua piccola.

Grace, la figlia di Stash dei The Kolors è venuta al mondo da qualche mese ma ha già stravolta, in senso assolutamente positivo, la vita dei suoi genitori. Genitori che hanno commosso il popolo della rete attraverso la dedica che hanno pubblicato sui social poco dopo la sua nascita.

The Kolors, Stash e Giulia Belmonte: la dedica per sua figlia Grace

Stash, come anticipato, poco dopo la nascita di sua figlia ha scelto di pubblicare sul suo profilo social una dedica tutta per lei. Dedica pensata insieme alla sua compagna, Giulia Belmonte, con cui ha costruito questa fantastica famiglia che ha scelto di tutelare dall’occhio indiscreto dei media. Tant’è che, almeno per il momento, non ha voluto ancora mostrare, per tutelare la sua privacy, il volto della piccola Grace.

“Io e tua mamma saremo il tuo posto sicuro. Il tuo pilastro, il posto in cui potrai rifugiarti“ ha esordito. “Tu sei il nostro fiore da proteggere fin quando non sarai diventata l’albero più forte di tutti e probabilmente anche in quel momento continueremo a vederti come la nostra piccolina” ha continuato. “Quante cose ti stai ritrovando a vivere in questi primi giorni della tua vita” ha concluso.

“Ora capisco tutte le parole che mi dicevano i miei genitori” ha aggiunto. “Adesso sì che sono felice”.

Stash è diventato papà, acquisendo ancora di più il favore del suo fedele pubblico che lo ammira non soltanto per il musicista ed artista che è, ma anche per la cura e l’amore che mette ogni giorno per crescere la sua piccola Grace, che ha dato nuovi colori e sfumature alla sua vita.