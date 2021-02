Laura Chiatti dice addio all’amico Fabrizio: “Oggi è un giorno nero. Ora aiutaci a capire. Gli occhi ti cercheranno e non ti troveranno”.

Laura Chiatti dice addio all’amico Fabrizio. L’attrice, con un lungo e toccante post pubblicato su Instagram, saluta l’adorato amico Fabrizio pubblicando anche una sua foto. La moglie di Marco Bocci ha condiviso il proprio dolore sui social lasciandosi andare ad una profonda riflessione sulla vita e raccontando il dolore per non poter più rivedere gli occhi dell’amico Fabrizio.

Fabrizio era un grande amico di famiglia e la sua scomparsa ha provocato un grandissimo dolore all’attrice come si evince dalle parole scritte dall’attrice sui social.

Laura Chiatti saluta l’amico Fabrizio: ” Ora aiutaci a capire. Gli occhi ti cercheranno e non ti troveranno”

E’ un momento molto doloroso per Laura Chiatti che è stata colta da un fulmine a ciel sereno. La morte dell’amico Fabrizio ha lasciato un vuoto enorme nel cuore dell’attrice che dedica delle parole bellissime e toccanti all’amico.

“Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità. Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo “arrivederci “ ci hai trovati tutti lì, noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta, per ricordarci che la vita è bella. Ora però aiutaci aiutaci a capire. Gli anni, le ore, gli occhi, ti cercheranno e non ti troveranno. Passeranno dentro i raggi del sole, ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei. Ciao Fabrizio… ❤️Ciao amico”, scrive la moglie di Marco Bocci.



I fan si sono stretti into alla Chiatti lasciandole tanti messaggi di sostegno e di supporto. “Difficile spiegare le emozioni con le parole. Qui ci sei riuscita”, “Non ci sono parole”, “Che dolore”, “Sentite condoglianze”, sono alcuni dei messaggi scritti dai fan sotto la foto di Fabrizio, l’amico della Chiatti.