Il Salame al Cioccolato, un dolce tipicamente natalizio che però, nella sua versione ‘fit’ sarà ottimo e divertente da servire anche in occasione del Carnevale. Scopriamo come prepararlo con ingredienti sani e leggeri.

Il salame al cioccolato, una bontà che non può essere gustata soltanto durante il periodo natalizio ma che possiamo preparare in tutte le stagioni, perfetto per i piccini ma anche per i grandi che potranno accompagnarne una fettina con un buon caffè, una tisana o una cioccolata calda.

Scopriamo come preparare il salame di cioccolato fit, una ricetta nata dalla collaborazione di due food blogger che nelle loro ricette mettono maestria e cuore, little_fitness_page e lafede_fit.

Salame al cioccolato fit: gli ingredienti e la ricetta spiegata passo dopo passo

Il salame al cioccolato fit è veloce e semplice da preparare e gli ingredienti sono davvero genuini:

Ingredienti

35 grammi di biscotti Pavesini

45 grammi di cioccolato fondente (85% di cacao)

10 grammi di cacao amaro in polvere

10 grammi di nocciole

10 grammi di mandorle

90 grammi di Yogurt greco aromatizzato alla vaniglia 0% di grassi

5 grammi di miele

Procedimento

Per prima cosa sciogliere il cioccolato fondente assieme al miele a bagnomaria. Nel frattempo frullare la frutta secca e unirli ai biscotti secchi sbriciolati in modo grossolano (si possono benissimo sbriciolare con le mani). A questo punto unire il cacao, il cioccolato fondente fuso e lo yogurt greco alla vaniglia miscelando tutto con un cucchiaio fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versare il composto ottenuto sulla carta da forno e procedere dando la classica forma cilindrica del salame. L’operazione potrà essere facilitata, cospargendosi le mani di farina visto che l’impasto potrebbe risultare piuttosto appiccicoso.

Dopo aver avvolto il salame di cioccolato in modo perfetto, lo si lascerà in frigorifero per qualche ora o 30 minuti in congelatore. Dopo aver riposato sarà solido abbastanza per essere tagliato a fette proprio come l’omonima versione salata.

Come avete potuto leggere, preparare il salame al cioccolato sarà davvero semplice, tanto da poter coinvolgere direttamente i bambini in questa ricetta. Potranno miscelare gli ingredienti con le mani ed i più grandicelli, sempre sotto il controllo degli adulti potranno seguire lo scioglimento del cioccolato fondente. Non vi resta che prepararlo per Carnevale. Un dolcetto di cui non potrete più fare a meno!

