Dramma d’amore ad Amici 2021: la ballerina Martina Miliddi lascia Aka7Seven per il cantante Raffaele. Lui crolla e piange.

Dramma d’amore nella scuola di Amici 2021. Come accade spesso, anche quest’anno, tra gli allievi, stanno nascendo amori e simpatie. La prima coppia che si è formata è quella del cantautore Aka7Seven e della ballerina Martina Miliddi. Un sentimento nato sin dalle prime settimane di convivenza in casetta e che è cresciuto soprattutto da parte di Luca, vero nome di Aka7Seven.

Martina, infatti, dopo aver fatto un passi indietro per poi cambiare idea e riprendere la sua relazione, stavolta ha deciso di chiudere definitivamente provando un sentimento per il cantante Raffaele Rende.

Martina Miliddi lascia Aka7Seven ad Amici 2021: lui piange

Aka7Seven non ha mai nascosto i propri sentimenti nei confronti di Martina Miliddi. La ballerina che nella scuola di Amici 2021 è entrata con il sostegno di Lorella Cuccarini, però, da qualche settimana ha cominciato a provare un interesse per Raffaele decidendo di fare un passo indietro.

“Quindi non vuoi stare con me”, chiede Luca che, di fronte alla risposta affermativa di Martina, indaga sul motivo di tale decisione. “Sempre per Raffaele?”, chiede ancora. Martina non si nasconde e ammette che tale scelta è dovuta a Raffaele.

La ballerina, così, conferma l’intenzione di chiudere definitivamente la storia scatenando la reazione di Luca.

“Sappi che io non te ne faccio una colpa. Però ci tengo a dirti che da parte mia avrai zero. Non ci sarò più. Sappi solo che per te ci saranno sempre buone parole. Non sono una persona che infanga dove ha mangiato. Mai. Però tu e anche lui evitatemi, perché non penso mi meritiate. Devi metterti nei miei panni. È l’ultima conversazione che voglio avere con te. Sei pregata di rispondermi, poi ti lascerò libero. Ti auguro solo di trovare qualcuno che possa trattarti meglio di quanto ti ho trattata io. Ti ho apprezzato fino in fondo. Mi dispiace davvero tanto perché eravamo una bella coppia. Il sentimento nei miei confronti è sparito?”.

Il cantautore non ha retto e si è poi lasciato andare alle lacrime consolato da Giulia. Successivamente ha cercato il confronto con il rivale Raffaele a cui ha detto: “Io non penso di volere più un rapporto da tutti e due. Lei con me ha chiuso e penso di doverlo fare anche con te. Penso che lei non debba farsene una colpa e nemmeno tu. L’amore è l’unica cosa in cui non puoi dare colpe”.