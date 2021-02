Vuoi ricevere tanta fortuna e vincere il tanto ambito montepremi che stai attendendo da una vita? Magari Amadeus potrebbe farti vincere!

Un bacio fortunato dalla dea bendata o magari la fortuna data da questo simpaticissimo ed iconico giovane uomo potrebbero garantirti la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe forniti quella vita da re che ogni giorno sogni nel più profondo di te stesso.

Vuoi vivere una vacanza da sogno nei territori persiani oppure fare un viaggio lunghissimo in giro per tutto il territorio? Sarebbe per te un sogno fare una crociera tranquilla in giro per il mondo prendendoti un periodo di meditazione ed esplorazione meritato grazie ai soldi della tua vittoria?

I numeri li cerchiamo sugli scaffali, sul telecomando, su tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri vincenti. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade qualcosa di improvviso ed importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto.

E se i numeri ce li offrisse il simpaticissimo e tanto chiacchierato in questo momento conduttore e direttore artistico di Sanremo, Amadeus?

Amadeus ti dà tutti i numeri necessari per vincere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Oggi i numeri ce li offre il simpaticissimo conduttore di “I soliti ignoti”, “AmaSanremo” ed ovviamente il festival della canzone italiana, Sanremo. Vediamo quali sono le caratteristiche su cui andremo a calcolare i numeri.

Nome: Amedeo Umberto Rita Sebastiani

Amedeo Umberto Rita Sebastiani Nome d’arte: Amadeus

Amadeus Età: 58 anni

58 anni Data di nascita: 4 settembre 1962

4 settembre 1962 Luogo di nascita: Ravenna

Ravenna Segno zodiacale: Vergine

Vergine Professione: Conduttore Televisivo, disc jockey

Conduttore Televisivo, disc jockey Altezza: 183 cm

183 cm Peso: 80 kg

80 kg Followers su Instagram: 369 mila

369 mila Figli: 2

2 Curiosità: Ha sempre voluto fare il presentatore. Durante una sua intervista fatta qualche tempo fa, il simpatico conduttore aveva raccontato che durante l’esame di maturità disse chiaramente alla commissione che non avrebbe mai voluto fare il geometra, ma doveva prendere il diploma per fare un regalo ai suoi genitori.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre il simpaticissimo conduttore televisivo, Amadeus:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri del fantastico artista tanto amico di Fiorello. Una coppia dinamica e tanto amata dal pubblico del piccolo schermo che li segue da anni)

2 (il numero di figli del conduttore. La prima avuta da una precedente relazione, mentre il secondo figlio dalla sua attuale moglie Giovanna)

3 (la prima cifra del numero di follower che su Instagram segue le vicende del simpaticissimo conduttore che condivide assieme alla propria moglie Giovanna il proprio profilo social)

4 (è il giorno in cui è nato il simpaticissimo conduttore televisivo che tanto abbiamo apprezzato nelle vesti sia di conduttore che di disk jockey nei lunghissimi anni di carriera che hanno caratterizzato ad ora l’affascinante uomo)

6 (la vergine è il sesto dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il conduttore televisivo tanto amato dal pubblico del piccolo schermo che lo segue sempre nei suoi programmi di successo)

9 (settembre è il nono mese dell’anno ed è il mese in cui è venuto al mondo il simpaticissimo uomo che proprio l’anno scorso abbiamo visto nelle vesti di conduttore di un Sanremo assolutamente di successo e che ha visto vincitore Diodato)

19 (le prime due cifre dell’anno in cui è venuto al mondo il simpaticissimo conduttore televisivo tanto amato soprattutto per i suoi programmi condotti con successo)

58 (gli anni di età che il conduttore porta con orgoglio. Bisogna dire che proprio in questo caso il conduttore televisivo risulta essere molto affascinante ed attraente. L’età sembra non averlo scalfito)

62 (le ultime due cifre dell’anno di nascita del simpaticissimo conduttore di “i soliti ignoti”, uno dei programmi di questa categoria più visti in quella fascia oraria per la capacità di intrattenere)

69 (le ultime due cifre del numero di followers che su Instagram segue le vicende del simpaticissimo conduttore che condivide assieme alla propria moglie Giovanna il proprio profilo social)

80 (il peso del conduttore che si mostra sempre in splendida forma “nonostante” l’età avanzi. Un vero esempio di come l’età sia solo un numero per chi ha costanza e determinazione)

83 (i centimetri di altezza oltre al metro del conduttore televisivo di AmaSanremo e dell’edizione 2021 di Sanremo stesso)

Sulla base dei calcoli e delle caratteristiche che circondano il simpaticissimo conduttore televisivo, vediamo quali sono i numeri fortunati di Amadeus:

1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 9 – 19 – 58 – 62 – 69 – 80 – 82

Prova a giocare e vincere il montepremi tanto ambito!