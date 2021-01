Cantante dotata di una voce angelica, appassionata di jazz ma in grado di cantare qualsiasi cosa, soprattutto canzoni d’amore, è dimagrita in maniera impressionante.

Non è mai stata magra: anche nelle foto da bambina appare come una ragazza in carne e sempre allegra, anche se non ha memoria di aver avuto una famiglia normale. Il suo cognome ufficiale è infatti quello della madre Penny, la quale ha dovuto crescere sua figlia da sola.

La donna e la bambina infatti furono abbandonate dal padre della cantante quando quest’ultima aveva appena 3 anni ma riuscirono comunque a cavarsela egregiamente e a costruire un rapporto stupendo e molto solido.

Proprio a sua madre è dedicato uno dei sei tatuaggi della cantante: un penny, cioè la moneta inglese. Tra gli altri tatuaggi, tutti di piccole dimensioni e molto discreti, c’è anche il nome del suo bambino, intrecciato alla parola Paradise intorno a uno dei polsi.

La cantante considera suo figlio uno dei suoi tesori più preziosi, tanto da tenerlo il più possibile al riparo dall’attenzione della stampa. Addirittura la cantante riuscì a tenere segreto il nome del figlio per ben 3 mesi dopo la sua nascita: i giornalisti di cronaca rosa dovettero decifrare le lettere incise su una collana che la cantante portava al collo per scoprire che al bambino era stato dato il nome di Angelo.

“Dimagrita di 30 chili” è la notizia sulla cantante che ha fatto più scalpore in assoluto

Si dice che il talento sia tanto importante quanto l’impegno che si mette nel coltivarlo, e di certo questa cantante ha potuto contare fin da bambina su un talento enorme.

Con il suo carattere gioioso ed entusiasta quando era appena una ragazzina metteva in scena insieme alle amiche dei piccoli musical sulle note del suo gruppo preferito, quello delle Spice Girls.

Incoraggiando il più possibile la vocazione artistica di sua figlia, la madre Penny fece in modo che da adolescente la ragazza completasse gli studi in una famosa scuola d’arte britannica. Grazie a quegli studi, la ragazza (che odiava leggere e quindi difficilmente avrebbe potuto seguire con entusiasmo un altro tipo di studi) è riuscita a diplomarsi con ottimi voti e ad affinare enormemente l’utilizzo della voce, tanto da diventare una delle più famose cantautrici degli ultimi anni.

Avete indovinato di chi stiamo parlando? Naturalmente di Adele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

La cantante, attualmente ancora giovanissima, ha già sbriciolato diversi record: per esempio il video ufficiale di Hello, caricato su YouTube, fece registrare un milione di visualizzazioni nell’arco di soli 88 giorni, diventando una delle hit più ascoltate (e riascoltate) di sempre.

A cinque anni dalla sua pubblicazione, il video ha raccolto oltre 2 miliardi e 777.000 visualizzazioni nonché 16 milioni di Like.

Anche se Adele è una fantastica interprete, in grado di cantare letteralmente qualsiasi cosa, è soprattutto una cantautrice. Adele ha scritto la sua prima canzone a soli 16 anni e, nel corso del tempo, ha pubblicato album di inediti con canzoni scritte in un determinato periodo della sua vita. Per indicare quando ha scritto le canzoni dei vari album, ha scelto di intitolare il disco con un semplice numero, cioè il numero di anni che aveva nel momento in cui stava componendo le canzoni che sarebbero entrate nella tracklist. Fanno parte della serie degli “album numerati” 19, 21 e 25.

In qualità di autrice Adele ha un fantastico istinto compositivo: il suo produttore ha affermato che, per comporre la canzone che le ha fatto guadagnare un Oscar, cioè Skyfall, Adele ha impiegato soli 10 minuti per buttare giù la base della melodia su cui poi costruire il resto del brano che sarebbe diventato la colonna sonora del film di 007, uscito nel 2012 con lo stesso titolo della canzone e che ha visto come protagonista Daniel Craig.

Una curiosità: pur essendo il brano con lo stesso titolo del film, la canzone composta e interpretata da Adele non fu mai inclusa nel disco della colonna sonora della pellicola.

Nello stesso anno in cui usciva Skyfall, Adele stava vivendo uno dei momenti più importanti della sua vita, cioè la gravidanza e poi la nascita di Angelo, il bambino dal “nome segreto” nato dalla relazione (culminata in un matrimonio) tra la cantante e Simon Conecki..

Tra i vicini di casa di Adele ci sono anche Harry e Meghan, con i quali pare che Adele abbia un ottimo rapporto, anche se la cantante ha candidamente ammesso di aver ricevuto un invito per il loro matrimonio ma di aver rinunciato all’evento per un barbecue a cui proprio non poteva mancare.

Nonostante questa “terribile offesa” pare che Adele sia stata molto vicina a Meghan dopo che i Sussex si sono trasferiti a Los Angeles e che le abbia dato molti consigli su come difendere la privacy della sua famiglia e soprattutto del suo bambino, tematica a cui anche Adele è estremamente attenta.

Dopo la fine della storia con Simon Adele ha attraversato un momento di grande crisi personale, alla fine della quale però pare sia risorta come una fenice. Proprio durante l’elaborazione del dolore per il fallimento del suo matrimonio, infatti, Adele ha deciso di sottoporsi a un regime dietetico molto stringente: la dieta Sirt che, pare, faccia miracoli.

La prima foto in cui la cantante si mostrava dimagrita su Instagram risale al periodo del suo 32° compleanno e ha fatto letteralmente il giro del mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

La cantante ha ricevuto moltissimi complimenti per il radicale cambiamento del suo stile di vita, per il quale probabilmente ha dovuto abbandonare quasi del tutto i suoi piatti preferiti, che sono i cookies e le lasagne, ma ha anche ricevuto molti commenti negativi.

Per molti, infatti, il dimagrimento è stato eccessivo e Adele sarebbe stata molto più bella prima. Il rapporto con il suo corpo e con la sua immagine è sempre stato una delle grandi preoccupazioni di Adele la quale, nel corso di una vecchia intervista, affermò di essersi sempre chiesta se avrebbe avuto lo stesso successo se non avesse cominciato la sua carriera da grassa.

Quel che è certo è che c’è obiettivamente una differenza enorme tra Adele prima e dopo la dieta e che, di certo, Adele sembra estremamente più in salute così

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, pare che alla cantante siano stati attribuiti molti flirt nel corso degli ultimi anni, non ultimo quello con un rapper. Adele ha smentito clamorosamente la notizia, affermando che si aspetta di morire “vecchia, zitella e gattara”, e ha anche postato un’immagine su Instagram per dare ai suoi fan un’anteprima di come sarà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

Se trovare l’amore non è tra i suoi progetti a breve termine, però, potrebbe tranquillamente esserlo il coronamento del suo sogno di una vita, duettare con Beyoncé, un’altra delle regine della musica di cui Adele è una fan assolutamente sfegatata, tanto da rompere un Grammy a metà per darne un pezzo a Queen B, che era stata candidata con lei nella categoria “best album” ma non aveva vinto.