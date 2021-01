Si spreca tantissima acqua ogni giorno, ma come si può limitare il consumo? Ecco qualche piccolo accorgimento da seguire.

In cucina si sa che si utilizza spesso l’acqua non solo per la pulizia ma anche per la detersione di stoviglie, superfici e frutta e verdure. L’acqua è un bene di prima necessità che non andrebbe mai sprecato, una risorsa del nostro Pianeta. Basti pensare ad alcuni paesi del mondo che non ne hanno a sufficienza per soddisfare tutta la popolazione.

Quindi se ognuno di noi fa il suo sarebbe davvero importante, si dovrebbe evitare lo spreco di acqua. Basta porre piccole attenzioni in cucina per limitare gli sprechi scopriamo come. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consiglio a riguardo.

Come limitare il consumo di acqua in cucina?

L’acqua non va sprecata è importante fare ogni giorno attenzione, scopriamo in che modo, possiamo limitare il consumo di acqua in cucina.

Non lasciate il rubinetto aperto quando ci si lava le mani: ogni volta che dovete lavare bene le mani, procedete in questo modo. Inumidite con acqua, chiudete il rubinetto, poi insaponate, lavatele bene e poi riaprite per sciacquarvi bene.

Quando dovete lavare frutta e verdure potete mettere in ammollo in una ciotola con acqua e poi buttate l’acqua e continuate così per un paio di volte. In questo modo eviterete che l’acqua scorri inutilmente dal rubinetto e si spreca.

Errore comune è lavare i piatti sotto acqua corrente senza riempire il lavandino o la bacinella abitudine errata. Se non avete la fortuna di avere la lavastoviglie, potete riempire il lavandino con il detersivo per stoviglie e immergete le stoviglie e lavate. Fatelo seguendo un ordine bene preciso, prima i bicchieri, tazze, piatti e posate prima e poi pentole e padelle. Poi procedete al risciacquo.

Se avete la lavastoviglie per evitare sprechi di acqua avviate l’elettrodomestico solo se è a pieno carico lavaggi in lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico. Ma gli ultimi modelli di lavastoviglie caricano solo acqua necessaria per le stoviglie. Non dimenticate di pulirla, la manutenzione non deve mai mancare, va pulito periodicamente il filtro dell’elettrodomestico.

Lo spreco di acqua avviene anche quando si vuole scongelare velocemente un alimento, si mette in un piatto e si lascia cadere l’acqua calda. Questo determinerebbe uno spreco di acqua, ma si può evitare mettendo il cibo in un contenitore e poi immergerlo in una ciotola con acqua e lasciate scongelare. Anche se non è corretto sarebbe preferibile mettere l’alimento in frigo.

Non solo, si può risparmiare acqua recuperandola ad esempio dall’acqua di cottura della pasta, delle verdure e delle patate si può riutilizzare. Scopri come riutilizzare l’acqua delle patate.

Consigli

Una piccola considerazione a riguardo è necessario però fare una manutenzione, dovete sempre essere certi che non ci siano perdite, magari parlatene con l’idraulico che potrà dare un’occhiata alle tubature. Inoltre accertatevi che dopo ogni utilizzo il rubinetto sia ben chiuso e non goccioli.

Semplici accorgimenti che possono evitare sprechi di acqua, che ricordiamo è una risorsa del nostro Pianeta.