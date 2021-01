La pelle necessita di cure quotidiane. Ecco 10 trucchetti semplicissimi con cui migliorerete la vostra pelle in pochissimo tempo!

La nostra pelle è anche il nostro biglietto da visita nonché la nostra migliore o peggiore ‘carta d’identità’ per questo curarla ogni giorno con i gesti e i prodotti giusti sarà fondamentale per mantenerla idratata, giovane e fresca più a lungo possibile.

A volte la normale beauty routine non può però bastare a renderla come noi vorremmo e questo perché magari non si sono scelti i prodotti indicati per il proprio tipo di pelle o non si è dato tempo al trattamento di agire. Scopriamo 10 piccoli trucchetti che miglioreranno l’aspetto della vostra pelle in pochissimo tempo. Se la tua crema viso emana un cattivo odore ecco cosa potrebbe essere accaduto!

10 trucchi di bellezza di cui non potrai più fare a meno per migliorare l’aspetto della tua pelle

La naturopata e beauty blogger Martina Rodini ha consigliato a tutti i suoi followers 10 piccoli trucchi di bellezza per la pelle che vogliamo riportare alle nostre lettrici e lettori.

1-Ogni trattamento va lasciato agire

Quando si utilizza un trattamento di bellezza, come una crema antirughe o idratante, i risultati non si vedranno dopo poche applicazioni. Si dovrà attendere per lo meno un mese o anche un mese e mezzo per apprezzarne i risultati.

2-L’esfoliazione

Esfoliare la pelle con uno scrub delicato è fondamentale per averla sempre luminosa, purificata e compatta. Basterà esfoliare una o due volte alla settimana massaggiando per un paio di minuti il prodotto sulla pelle bagnata.

3-Il tempo di applicazione tra un prodotto e l’altro

Per apprezzare i risultati di una beauty routine che si segue applicando diversi prodotti, non si dovrebbe mai far passare più di un minuto tra l’applicazione di un prodotto e l’altro. Per esempio dal siero alla crema viso.

4-Lavare i pennelli per il trucco

I pennelli per il trucco andrebbero lavati con cura dopo ogni applicazione, pena la contaminazione batterica che potrebbe compromettere la salute e la bellezza della pelle del viso.

5-L’igiene delle mani

Prima di applicare qualsiasi prodotto sul viso, ci si dovrebbe sempre lavare le mani con acqua e sapone, soprattutto prima di prelevare una crema dalla propria confezione.

6-Fare maschere viso localizzate

Applicare la maschera viso giusta su ogni parte del viso. Ad esempio purificante sulla zona a T se tende ad essere grassa ed impura, ed idratante e nutriente sulle guance se la pelle tende ad essere più secca.

7-Scegliere l’asciugamano giusto

L’asciugamano con cui asciugare il viso deve essere pulito, morbido e dovrà essere tamponato con cura e non strofinato sulla pelle che si irriterebbe.

8-Fare i vapori

Passare il viso sotto il getto di un vapore caldo la purificherà in profondità. Questa operazione dovrebbe essere fatta almeno una volta a settimana, mettendo a bollire dell’acqua dove si inserirà del bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale. Basterà coprire la testa con un telo e ricevere il vapore caldo per 10 minuti.

9- Salviette struccanti

Limitare l’utilizzo delle salviette struccanti sarà il modo giusto per prendersi cura della propria pelle. Per eliminare il trucco si dovrebbe utilizzare uno struccante dolce senza sfregare e stressare la pelle soprattutto nel contorno occhi.

10- Curare la pelle alla sera

Curare in modo particolare la pelle del viso alla sera à fondamentale per trattare la pelle che durante il riposo notturno assorbirà e gioverà di tutte le sostanze applicate nella beauty routine. Il freddo e il vento ti distruggono le labbra? Scopri come proteggerle.

Non vi resta che mettere a frutto i 10 consigli per avere sempre una pelle luminosa e perfetta!