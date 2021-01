Il Tortino Lotus e Mirtilli, una ricetta veloce da preparare, golosa, sana e di grande effetto. Scopriamo come prepararla passo dopo passo.

Se siete alla ricerca di una ricetta semplice e veloce da preparare ma che sia anche ‘fit’ e super gustosa, il Tortino Lotus e mirtilli è quella giusta per voi. Potrete gustare una colazione o una merenda nutriente e che soddisfi il palato ma anche gli occhi.

Ecco come la presenta la sua ideatrice, la food blogger stella_cooking_traveller:

“Oggi vi mostro come trasformare delle semplici crepes in un tortino fit e super gustoso è davvero semplicissimo, vi basterà preparare le crepes e assemblare il tutto e il tortino è fatto”

Tortino Lotus e mirtilli: gli ingredienti e la ricetta

Questo tortino creato da delle semplici crepes diventa un trionfo di gusto, colore e dolcezza da poter consumare senza sensi di colpa poiché realizzato con ingredienti davvero molto sani!

Gli ingredienti

“-90 gr di albume

-30 gr farina di avena aromatizzata al croissant

-50 ml di latte di soia

-8 gr di cacao amaro

-idrolitina + limone”

Procedimento

“In una ciotola mettere tutti gli ingredienti secchi e mescolare, dopodiché aggiungere quelli liquidi sempre mescolando e per ultimo far agire l’idrolita con limone per qualche secondo e mescolare. Cuocere le crepes in una padella antiaderente e una volta cotte lasciarle raffreddare. Farcire a strati con dello yogurt greco ai mirtilli ( oppure del gusto che preferite) …in superficie fare dei ciuffetti di yogurt..e decorare a piacere.. Io ho decorato con burro di arachidi, mirtilli e biscotto Lotus”

Non vi resta che mettervi ai fornelli e in pochi minuti preparare delle soffici e sottili crepes che vi permetteranno di assemblare questo dolce che vi conquisterà al primo assaggio!