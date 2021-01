Scopri qual è il tipo di uomo dal quale dovresti allontanarti per star bene in amore. Un consiglio delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla d’amore la posta in gioco è sempre alta. Al contempo può essere molto difficile capire a priori se quella che si ha davanti è la persona giusta, se i sentimenti che si provano sono destinati a durare in eterno e se insieme si è destinati ad essere felici. D’altro canto, è anche vero che ci sono persone che per modi di essere o di fare sono chiaramente poco compatibili con il nostro modo di essere. E anche se ogni tanto, per seguire il cuore, si finisce con il dimenticarsi della ragione, ci sono dei segnali d’allarme che non si dovrebbero mai trascurare.

Ed oggi, proprio in base a ciò, cercheremo di capire qual è la caratteristica che dovrebbe farci capire che è meglio stare lontani da una data persona. E tutto in base al nostro segno zodiacale. Scopriamo quindi qual è il tipo d’uomo da evitare per vivere un amore che sia effettivamente felice.

L’uomo da evitare in amore per poter essere felici

Ariete – Quello che cerca di tarparti le ali

Tu sei uno spirito libero, ovvero una persona che ha bisogno dei suoi spazi e dei suoi tempi per potersi esprimere al meglio. Un uomo che critica questo tuo bisogno di affermarti, alla lunga finirebbe con il farti sentire oppressa. Cosa che ti porterebbe a sentirti frustata e ovviamente infelice. L’uomo giusto per te deve essere in grado di capirti e, anzi, dovrebbe proprio amare il tuo modo di essere. In caso contrario è meglio prendere le distanze e restare da sola per un po’. Almeno fin quando non troverai quello giusto. Cosa che quando avverrà ti farà capire che è valsa davvero la pena di aspettare.

Toro – Quello che non ti dice tutto

Per poter vivere serenamente una storia d’amore, hai bisogno di poterti fidare del tuo partner. Avere a che fare da subito con qualcuno che evita palesemente di dirti tutto è quindi seriamente da evitare. Con il tempo finiresti con il trovarti piena di dubbi, nervosa e poco propensa a credere a quanto ti viene detto. Per te la sincerità viene al primo posto e si tratta di un punto sul quale non dovresti mai scendere a compromessi. Neppure per il più grande degli amori. Motivo per cui, davanti a qualcuno che fa l’evasivo o che non ti da la sicurezza emotiva di cui hai bisogno dovresti semplicemente scappare.

Gemelli – Quello che non ti fa sentire viva

L’amore è da sempre una grande incognita nella tua vita perché ogni qual volta trovi qualcuno da amare subentra la grande paura di andare incontro ad una delusione. Un problema che è il caso di prendere sempre in considerazione, sopratutto se la persona che ti piace non riesce a farti sentire viva come vorresti. Davanti ad un ostacolo di questa entità, la cosa giusta è infatti quella di fare un passo indietro e di valutare per bene pro e conto di ciò che rappresenterebbe per te un nuovo amore. Solo così potrai capire se e quanto vale la pena rischiare invece che attendere qualcuno in grado di emozionarti per quanto avresti bisogno.

Cancro – Quello che non comprende il tuo bisogno d’amore

Per te, l’amore deve essere romantico. E ciò significa che senza la giusta dose di coccole non puoi sentirti appagata e sicura quanto vorresti. Un aspetto che vale la pena considerare anche se al momento pensi di aver perso la testa. Dover elemosinare affetto non è una cosa da te. Tu hai piuttosto bisogno di qualcuno che sappia starti accanto e che nel farlo sappia leggerti nei tuoi momenti no, in modo da offrirti ciò di cui hai bisogno. Se hai davanti qualcuno che non comprende come sei fatta e che trova esagerato il tuo bisogno d’affetto, forse non si tratta della persona giusta. Quella, quando arriverà, sarà solo felice di darti quanto più amore possibile.

Leone – Quello che non sa promuovere le tue idee

Sempre pronta ad ottenere il massimo dalla vita, hai bisogno di qualcuno che sappia starti accanto e che ne farlo funga da spalla e da motivatore. In assenza di ciò ti sentiresti con una palla al piede, limitata nelle tue mille possibilità e sicuramente infelice. Prima di seguire il cuore, devi quindi essere certa che la persona verso la quale nutri dei sentimenti sia quella giusta. E che sia quindi in grado di supportarti e di darti addirittura una mano nel migliorarti giorno dopo giorno. Cosa della quale hai bisogno per vivere la tua vita al massimo delle tue possibilità.

Vergine – Quello che non ti accetta per come sei

Amare, per te, significa vivere un rapporto di reciproca stima. Per questo motivo oltre che di stimare la persona che hai al tuo fianco, necessiti di essere stimata a tua volta. Se ti capita di incontrare qualcuno che pur sembrando perfetto non sembra in grado di accettarti hai quindi bisogno di cambiare le cose e probabilmente di allontanarti da lui. Molto meglio rinunciare a qualcosa che quanto possa sembrare bella appare già comprensiva di punti a sfavore che accontentarsi. La persona giusta arriverà sicuramente e si dimostrerà tale sopratutto perché saprà accettarti non solo per i tuoi pregi ma anche per i tuoi difetti.

