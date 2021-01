Pierpaolo Pretelli, il fratello dopo la diretta ammette: “Non è mai successo prima”

Pierpaolo Pretelli, durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha avuto un intenso confronto con suo fratello Giulio. I due sono scoppiati in lacrime in quel momento e il giovane Pretelli dopo la diretta su canale 5 ha rotto il silenzio sui social.

Pierpaolo Pretelli non ha di certo avuto una serata facile durante la diretta di ieri sera al GF Vip. Alfonso Signorini, durante il momento a lui dedicato con Giulia Salemi, gli ha mostrato le varie dichiarazioni rilasciate da Giulio Pretelli, suo fratello, durante il corso di questi giorni, nonostante lui avesse esplicitamente chiesto a tutta la famiglia di non andare in televisione a rilasciare intervista, in modo tale da permettergli di poter vivere quest’esperienza nella casa nel migliore dei modi, senza pressioni esterne.

Come anticipato, però, la famiglia di Pierpaolo non ha rispettato questo desiderio e il concorrente ieri sera è venuto a conoscenza di ogni cosa e come facilmente immaginabile non ha reagito bene. Per questo quando ha avuto modo di poter aver un confronto con suo fratello si è arrabbiato in diretta in quanto il ragazzo ha negato di aver espresso giudizi negativi su Giulia, venendo anche rimproverato dal padrone di casa di non dire la verità.

I due fratelli, dopo un momento in cui sono scoppiati a piangere in diretta, hanno poi chiarito il tutto e dopo la fine della puntata il fratello di Pierpaolo Pretelli ha rotto il silenzio su Instagram, spiegando al pubblico della rete il suo punto di vista.

Giulio Pretelli dopo il confronto con Pierpaolo: “Ho fatto un passo sbagliato”

Le dichiarazioni della famiglia di Pierpaolo sono state in qualche modo fraintese? Il suo rapporto con Giulia reggerà a questa tempesta? #GFVIP pic.twitter.com/Rc3lUqT5VR — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2021

Giulio Pretelli, come anticipato, subito dopo il confronto con suo fratello al Grande Fratello Vip, sul suo profilo Instagram ha provato a spiegare al pubblico del piccolo schermo per quale motivo lui ha agito in quel modo, dispiaciuto di aver litigato con Pierpaolo ma contento di aver chiarito ogni cosa.

“E’ stata una serata davvero molto difficile, ma sono riuscito a comprendere il valore e l’amore che c’è tra me e mio fratello” ha esordito il fratello di Pierpaolo Pretelli, tra l’altro lui ha litigato con Dayane Mello. “Sono profondamente dispiaciuto perché dettato dall’ingenuità ho sbagliato ma non era assolutamente mia intenzione farlo” ha ammesso. “Stasera ho avuto modo di poter guardare mio fratello negli occhi e ho capito davvero tante cose“ ha proseguito. “Grazie Pierpaolo, sei sempre il mio fratello maggiore e per questo sarò sempre con te“ ha aggiunto.

“Io e lui non abbiamo mai avuto momenti del genere” ha poi ripreso. “Ci tenevo anche a ringraziare tutti voi per i messaggi che mi state inviando” ha concluso. “E’ stato il momento più butto della mia vita“.

Giulio, il fratello di Pierpaolo Pretelli, ha chiesto scusa subito dopo il suo intervento in pubblico, ma parte del pubblico del piccolo schermo sospetta che abbia approfittato della partecipazione dell’ex velino moro al GF Vip per avere una fetta di popolarità anche lui. Sarà realmente così o i telespettatori si sono sbagliati nei confronti di questo ragazzo? Staremo a vedere.