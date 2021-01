Giulio Pretelli, fratello Pierpaolo: confronto di fuoco al Grande Fratello Vip

By

Giulio Pretelli incontra il fratello Pierpaolo al Grande Fratello Vip dopo le interviste rilasciate su Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2020 con Giulio Pretelli pronto ad incontrare il fratello Pierpaolo. A svelarlo è Amedeo Venza attraverso il suo profilo instagram. Un confronto che arriva dopo le ultime interviste rilasciate da Giulio che si è espresso sulla scelta del fratello di iniziare una storia con Giulia Salemi.

Dopo aver ascoltato il parere della famiglia sulla scelta di vivere la passione con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli si è scagliato duramente contro i propri parenti. Oggi, è così arrivato il giorno della resa dei conti tra i fratelli Pretelli.

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo: confronto con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020?

Dopo essersi scagliato contro la propria famiglia, Pierpaolo Pretelli non ha rinunciato a vivere la storia con Giulia Salemi con cui sta portando avanti la storia. Giulio Pretelli, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, ha espresso il proprio parere sulla passione che stanno vivendo Pierpaolo e la Salemi ribadendo di non considerarlo affatto amore.

“Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l’affetto di Giulia non può fargli che bene”, ha spiegato Giulio che spera solo di vedere il fratello Pierpaolo a cui è profondamente legato, felice e sereno ed è pronto ad appoggiare tutte le due scelte.

Giulio, però, non ha nascosto il timore che la storia con Giulio possa oscurare il talento di Pierpaolo che potrebbe far parlare di sè solo per la storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello Vip.

“Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo“,ha detto a Novella 2000.

Ribadirà tali dichiarazioni anche durante il confronto con Pierpaolo e, probabilmente, anche con Giulia Salemi?