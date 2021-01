Claudia Villafane, vedova di Diego Armando Maradona, ha vinto l’edizione argentina di Masterchef Celebrity. Così ha ricordato il campione

A due mesi dalla tragica e inattesa scomparsa di Diego Armando Maradona, la sua famiglia torna a celebrare una vittoria. Quella di Claudia Villafane, prima storica moglie del ‘Pibe de Oro’, che ha trionfato nella finale di ‘Masterchef Celebrity Argentina’, la versione del talent dedicata ai Vip in cucina.

Un regalo di compleanno il lieve anticipo, visto che venerdì prossimo (22 gennaio) festeggerà 59 anni. Ma anche il modo per mettere temporaneamente da parte il dolore per questi mesi così difficili in attesa di capire cosa uscirà dalla lettura del, testamento lasciato dal campione argentino.

Claudia Villafane, ex moglie di Maradona, per la finale era accompagnata dalle due inseparabili figlie, Dalma e Gianinna. Ha battuto Analia Franchin, una nota attrice televisiva argentina, preparando un menù ricchissimo. Burrata con pomodorini e fragole, filetto di maiale avvolto in coniglio e pancetta oltre ad un cremoso cioccolato bianco con gelato alla banana e ciliegia.

Prima della proclamazione della vincitrice, Claudia ha svelato che porta sempre al collo un medaglione con i nomi delle sue figlie e dei suoi due nipoti, Benjamin e Rome. Poi la dedica “a tutte quelle persone che vorrei fossero qui e non possono. Mio nipote, che è andato a trovare suo padre Sergio (Aguero, gioca nel Manchester City ed è separato da Gianinna, ndb) e a mia madre, che non sta bene di salute. Al padre delle mie figlie, che non c’è più e ai miei amici di famiglia”. Non ha detto il nome, ma è bastato quello per capire tutto.

Claudia Villafañe es la ganadora de Masterchef Celebrity – https://t.co/pXJPyaxKVk pic.twitter.com/7Q8UQUMMbt — Misiones Para Todos (@misionesptodos) January 19, 2021

Claudia Villafane vince Masterchef Argentina, il fortissimo rapporto con Diego Maradona

Claudia Villafane è stata la prima vera e storica compagna di Diego Maradona, quella che lo aveva seguito prima a Barcellona e poi per sei anni a Napoli. Un matrimonio celebrato con una cerimonia mastodontica nel novembre del 1989, le due figlie, ma dieci anni dopo era anche arrivata la richiesta della separazione.

In realtà avevano continuato a vivere per un po’ insieme anche per curare i comuni interessi di famiglia non solo in Argentina. In seguito Diego aveva intentato un’azione legale nei confronti dell’ex moglie accusandola di avergli sottratto alcuni beni durante operazioni immobiliari in Florida.

Al suo fianco, allora come oggi, le due figlie Dalma e Gianinna che hanno celebrato la vittoria sui social relazione. “Sempre con te! Per sempre i 4 insieme! Grazie Babu! Grazie Tata!”, il post scritto su Twitter da Dalma. Babu, come il soprannome che lei aveva dato al padre e Tata, come la chiama Benjamin Aguero, figlio di Gianinna. E secondo i media argentini, Dalma potrebbe raccogliere l’eredità della madre e partecipare alla prossima edizione di Masterchef Celebrity Argentina.