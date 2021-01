Giulia Salemi e il mistero della frangia al Grande Fratello Vip 2020: perchè un giorno ce l’ha e un giorno sparisce.

Scoppia il mistero in diretta al Grande Fratello Vip 2020 intorno alla frangia di Giulia Salemi. Protagonista indiscussa della quinta edizione del reality show per la sua storia con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha scatenato la curiosità del pubblico sfoggiando la frangia in un video trasmesso da Alfonso Signorini per poi mostrare un look totalmente diverso.

Perchè, dunque, Giulia Salemi in alcuni filmati ha la frangia e in altri no? A svelare il mistero, alcuni giorni fa, è stata proprio la Salemi.

Giulia Salemi: ecco perchè in alcuni filmati ha la frangia e in altri no

La puntata del Grande Fratello Vip 2020 è stata aperta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato riassuntivo della settimana trascorsa dai Prelemi e i telespettatori hanno notato il look diverso di Giulia. Se nel filmato Giulia aveva la frangia, nella puntata in onda oggi la Salemi sfoggia un’acconciatura raccolta, con dei lunghi ciuffi che le cadono lateralmente sul viso.

Qual è dunque la verità? Come riesce la Salemi a sfoggiare un giorno sì e l’altro no la frangia? Giulia ha confessato di avere una frangia finta che ha deciso di portare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e che sfoggia sporadicamente quando sceglie di cambiare look. Anche Cecilia Capriotti ha confessato di avere una frangia finta che indossa quando decide di sorprendere gli amici con un look particolare.

Il mistero della frangia, dunque, è stato svelato. Per il confronto con Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, Giulia ha scelto di non sfoggiare la frangia optando per un’acconciatura raccolta e molto elegante. La Salemi tornerà a sfoggiare la frangia nelle prossime puntate? Cecilia Capriotti, invece, per il momento, non l’ha acnora sfoggiata preferendo lasciare i suoi lunghi capelli sciolti sulle spalle.

Tornando alla Salemi, i fans la promuovono con o senza frangia. Dopo aver sfoggiato la frangia finta, quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, Giulia deciderà di sfoggare davvero la frangia cambiando radicalmente look?