Antonella Elia provoca Tommaso Zorzi. Oppini interviene: “Dici baggianate”

Antonella Elia durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip ha lanciato una provocazione a Tommaso Zorzi, facendo infuriare Francesco Oppini in studio.

Antonella Elia ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e durante il corso di questa diretta del GF Vip lo ha ampiamente dimostrato. In che modo? L’opinionista è intervenuta per dire la sua in merito alla relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, affermando che ama questa coppia e trova davvero che il sentimento che li lega sia sincero, invece non trova così tanto sincero e onesto Tommaso Zorzi, che non ha mai fatto mistero di non essere particolarmente convinto di questa unione.

Antonella, che è stata criticata da Filippo Nardi, ha rivelato di non apprezzare a sua volta l’atteggiamento assunto dall’influencer in quanto è convinta che anche lui avrebbe voluto una storia d’amore ma che non sarebbe riuscito a portarla a termine. Prima, secondo lei, ci avrebbe provato con Francesco Oppini e dopo con Andrea Zenga se quest’ultimo avesse accettato la sua corte.

Antonella Elia ha lanciato una provocazione a Tommaso Zorzi, mandando su tutte le furie Francesco Oppini che ha fatto notare all’opinionista che quello che ha detto non corrisponde alla realtà dei fatti: “Dici soltanto baggianate” ha commentato asciutto, poco dopo che l’influencer ha replicato su quanto affermando sul suo conto.

Tommaso Zorzi spiazzato da Antonella Elia in diretta: “Non è così”

Tommaso Zorzi ha smentito quanto affermato da Antonella Elia, rivelando che non è assolutamente vero quello che lei ha detto in quanto lui non ha mai provato a formare una coppia con nessuno dei concorrenti presenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In quanto lui si era innamorato di Francesco Oppini, ma sapeva benissimo che lui non avrebbe mai potuto ricambiare in quanto eterosessuale e felicemente fidanzato, ma non solo.

Con Andrea Zenga, che è stato citato dall’opinionista, non c’è mai stato nulla. In quanto i due si sono si baciati durante il corso di queste settimane, ma semplicemente perché faceva parte di un gioco dettato dagli autori. Tra loro, infatti, non c’è mai stato niente. In quanto c’è soltanto dell’amicizia.

“Io non ho mai fatto del mio percorso nella casa la ricerca dell’anima gemella. Mi dispiace Antonella, ma sono due cose completamente diverse. Io non mi sono mai ritrovato in queste dinamiche qui dentro” ha osservato l’influencer che si è rifiutato, in maniera bonaria, di commentare ancora la storia tra Pierpaolo e Giulia.

Giulia e Pierpaolo hanno gli occhi di tutta la Casa addosso… per usare un pallido eufemismo, sembrano essere tutti decisamente “critici” sul loro rapporto. #GFVIP pic.twitter.com/kXGPeL7YB4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2021

Antonella Elia dopo aver attaccato Tommaso Zorzi al GF Vip non ha riscosso una particolare simpatia tra il popolo della rete, in quanto non capisce il motivo di tali osservazioni, quando in realtà è stato Pierpaolo a concentrare il suo percorso sulla conoscenza prima di Elisabetta Gregoraci e in un secondo momento con Giulia Salemi.