Marco Costantini, ex compagno di Matilde Brandi e padre delle figlie Aurora e Sofia. La showgirl: “Papà straordinario, ma non mi merita”.

Matilde Brandi si sfoga con un lungo post sui social dopo l’annuncio della fine della storia con Marco Costantini, l’uomo con cui ha vissuto gli ultimi 17 anni e con cui ha realizzato il sogno di diventare mamma con la nascita delle figlie Aurora e Sofia.

In una lunga intervista rilasciata a Verissimo, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, Matilde Brandi ha confermato la fine della storia con Marco Costantini con cui la crisi, pare, sia iniziata con la decisione di Matilde di partecipare al Grande Fratello Vip. La Brandi, inoltre, su Instagram, ha rassicurato tutti svelando ulteriori dettagli sulla fine della storia con Marco.

Dopo aver annunciato la fine della sua lunga storia con Marco Costantini a Verissimo, Matilde Brandi, con un lungo post su Instagram, ha svelato ulteriori dettagli della rottura. La showgirl tesse le lodi dell’ex compagno come padre, ma si dice felice che la storia sia finita, sicura di meritare un amore più grande.

“Metto questo post prima che esca la mia intervista domani per rassicurare tutti che sto bene e che nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità! Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne! Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini!”, comincia così il lungo post della Brandi.

“Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcun’altra. Io mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui. Detto questo sono felice perché so che non mi merita! E per fortuna i nostri amici di una vita sanno…”.

Poi puntualizza: “Non c’è odio solo amarezza per non essere riuscita a mantenere questa famiglia unita va bene così magari un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà è ancora più forte di chi invece molla! Chi vuol capire capisca”.

Infine un augurio speciale: “Gli auguro ogni bene (come ha fatto lui con me), è un papà straordinario e questo basta”, conclude.



Senza rancore, la Brandi chiude un capitolo importante della sua vita per dedicarsi alle figlie Aurora e Sofia.