Alessandra Amoroso sorprese Emma Marrone in attesa del nuovo singolo, “Pezzi di cuore”.

Emma e Alessandra Amoroso, come due vere ‘best friend’, aspettano insieme a casa a Roma l’uscita del loro singolo, dalla mezzanotte e un minuto del 15 gennaio in radio e in digitale.

Alessandra e Emma oltre ad essere due cantanti e aver in comune l’aver vinto Amici di Maria De Filippi, una nel 2009 e l’altra nel 20120, sono anche due amiche solide. Al contrario di molti gossip che circolavano su internet che le vedevano come antagoniste, Alessandra e Emma sono molto affiatate.

Due amiche dunque che hanno deciso di unire il proprio talento per fare un grandissimo regalo ai fans. Le due salentine sono inseparabili e insieme, affini, si divertono moltissimo. Ale ha preparato una sorpresa alla 36enne, ma la Marrone la scopre e la 34enne si arrabbia, delusa… Ecco cos’è successo.

Alessandra fa una sorpresa a Emma, ma lei la scopre

Alessandra e Emma festeggiano l’uscita del loro singolo insieme “Pezzo di cuore”. Per l’occasione la Amoroso ha deciso di fare una sorpresa all’amica e collega Emma mettendo nel forno una crostata preparata con le sue mani. Sopra la crostata Alessandra aveva scritto il titolo della loro canzone per l’appunto, Pezzo di cuore.

Un tenero e simbolico regalo per Emma. Indubbiamente trattandosi di una sorpresa Alessandra avrebbe voluto farla vedere all’amica solo a dolce finito e pronto da gustare, ma Emma aveva già capito tutto. Sorpresa andata a finire male, tra la delusione e la tristezza di Alessandra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Niente però potrebbe rovinare il loro idillio. Sono estremamente felici per la prima collaborazione, che promette di avere un seguito e attendono lo scoccare dell’ora X per darsi alla pazza gioia e brindare, per questa collaborazione tra donne e per le donne.