Francesco tradisce la moglie Susy e chiama C’è posta per te per chiederle perdono: lei ha perso il figlio che aspettava.

Francesco e Susy si conoscono sin da bambini. Dopo il fidanzamento si sono sposati e hanno avuto un figlio, ma nel 2018 cominciano i problemi. Francesco tradisce la moglie con una collega e Susy, quando scopre tutto, chiede la separazione.

Francesco e Susy a C’è posta per te: il tradimento di lui e l’interruzione di gravidanza

Francesco chiama C’è posta per te per chiedere perdono alla moglie. Nel 2018 il matrimonio entra in crisi perchè lei rileva l’attività del padre. Quando lei torna la sera, lui spesso dorme e manca l’intimità. Nel 2019, lui lavora come cuoco e, sul lavoro, incontra una ragazza con cui una sera scatta il bacio. Il giorno dopo, lui si sente in colpa e dice alla ragazza di voler chiudere. Lei gli dice di volerlo e i due finiscono con l’avere un rapporto intimo.

A Natale del 2019, la ragazza gli dice che sarebbe tornata nel suo paese d’origine e la notizia lo risolleva. La ragazza, per salutarlo, gli regala un pigiama per il figlio. Lui, convinto che lei partirà e non tornerà, chiede ad un amico di fingere che il regalo sia il suo. La ragazza torna in Italia a febbraio, i due si rivedono e si baciano. A marzo, durante il lockdown, Francesco ritrova l’intimità con la moglie. Tutto procede per il verso giusto. Lui torna a lavoro. La ragazza torna a lavorare e a luglio lui ci ricasca. La moglie gli dice che è incinta.

Ad agosto, Francesco viene beccato con la ragazza dal marito di lei che, s’insospettisce e gli scrive su Facebook. La moglie che accede al suo profilo Facebook, risponde al marito di questa ragazza e la moglie scopre tutto. Francesco confessa il tradimento, ma dice di avere una storia con questa ragazza da venti giorni.

A settembre, la moglie subisce un’interruzione di gravidanza spontanea e dopo aver scoperto tutta la verità sul tradimento chiede la separazione.