È una conduttrice televisiva brillante, amatissima ed estremamente discreta ma si è trasformata in un simbolo di tutte le mamme d’Italia dopo aver vissuto un enorme dolore.

Bellissima già da bambina e con uno sguardo in grado di inchiodare allo schermo chi guarda una sua fotografia, questa conduttrice bionda oggi è una mamma e una moglie modello, una professionista stimata e soprattutto una donna che non ha più bisogno di scendere a compromessi.

Un tempo però le cose non stavano esattamente così e, come centinaia di ragazze prima di lei, ha deciso di posare per foto di nudo al fine di conquistare un po’ di visibilità e farsi strada nel mondo dello spettacolo.

L’operazione ha funzionato perfettamente, complice anche la sfolgorante forma fisica che questa conduttrice aveva da ragazza e che è riuscita a mantenere anche da adulta e dopo ben due gravidanze.

Addirittura, in un tempo piuttosto recente, è stata criticata sui social per essere diventata troppo magra e dare un esempio sbagliato a tutti i suoi moltissimi follower. La sua risposta, incisiva come al solito, non ha tardato ad arrivare, e ha zittito tutti alzando ancora di più il rispetto che gli italiani hanno di lei.

Il grande dolore della presentatrice che si è trasformata in una Madre Coraggio

Oggi ha un figlio e una figlia, e quest’ultima probabilmente assomiglia nelle espressioni alla bellissima bambina dai codini biondi che sorrideva alla macchina fotografica nel pieno degli anni Ottanta.

Dal momento che appare sorridente in gran parte delle sua fotografie, forse è un po’ difficile riconoscere questa presentatrice dal broncio che mise su in questa fotografia in braccio alla sua mamma, ma è innegabile che rimanga comunque una bambina bellissima.

Avete indovinato chi è? Si tratta di Elena Santarelli, bellissima, biondissima ma soprattutto piena di forza.

Nata nel 1981 in Emilia Romagna, da una mamma che prepara degli ottimi gnocchi e tantissima pasta fresca (come ogni buona romagnola), Elena decise di tentare il tutto per tutto pur di inseguire i propri sogni e farsi “vedere” da qualcuno che avrebbe potuto lanciarla nel mondo della televisione.

Per farlo scelse la strada più breve: quella dei calendari per soli uomini. Anche se era una quasi perfetta sconosciuta, Max le dedicò un’intera copertina e una serie di scatti d’autore (anche se come appare evidente, all’inizio degli anni 2000 già si esagerava moltissimo con il photoshop).

Anche se la sua bellezza appare estremamente naturale, Elena in passato ha ammesso senza problemi di aver ingrandito il seno grazie a un sapiente intervento di chirurgia estetica.

I motivi sono esclusivamente di ordine pratico ed Elena non ha avuto alcun problema a parlarne in maniera estremamente schietta come fa di solito: “Se non me lo fossi rifatto col cavolo che sarei riuscita, per esempio, a fare il calendario di ‘Max’“ ha dichiarato candidamente. “Molte colleghe parlano di nudi artistici e in parte può essere anche vero perché il fotografo è sempre un super professionista, ma se non hai due tette come si deve, nessuno te lo fa fare”.

Conquistandosi con questo commento la palma d’oro contro l’ipocrisia dilagante nel mondo dello spettacolo, Elena riuscì anche a farsi notare da professionisti della televisione che decisero di ingaggiarla per il ruolo di valletta per L’Eredità quando ancora era condotto da Amadeus.

Successivamente si conquistò la fama presso un pubblico ancora più vasto partecipando a L’Isola dei Famosi, durante la quale probabilmente conquistò milioni di cuori mostrandosi per ore e ore in bikini e scoprendo inavvertitamente un seno durante una prova per l’accaparramento di cibo.

All’epoca de L’Isola dei Famosi, Elena era fidanzata con Andrea, ma pare abbia vissuto un vero e proprio colpo di fulmine per un uomo che aveva visto solo in fotografia su un calendario sportivo.

L’uomo in questione si chiamava Bernardo Corradi e oggi è l’amatissimo marito della Santarelli. Pare che lei, dopo aver gelosamente conservato la sua fotografia, avesse deciso di spedirgli un sms dopo la fine della relazione con il fidanzato precedente. Appena due settimane dopo si incontrarono e da allora scattò il colpo di fulmine che li ha tenuti legati per moltissimi anni, attraverso momenti felici ed estremamente dolorosi. Bernardo è un uomo discreto che non ama affatto mettersi in posa ma, come ha spiegato Elena sui suoi social, di tanto in tanto “concede gentilmente” un selfie con sua moglie.

L’enorme dolore che ha colpito negli scorsi mesi la conduttrice ha travolto anche suo marito e, senza il suo appoggio, sarebbe stato letteralmente impossibile per Elena superare la notizia della malattia del figlio Giacomo, a cui venne diagnosticato un tumore cerebrale.

Dopo mesi e mesi di cure, di lotta continua per mantenere alto l’umore e non lasciarsi andare alla disperazione, Giacomo è guarito definitivamente e tutta la famiglia è di nuovo serena.

Durante la sua esperienza però, Elena ha maturato la decisione di farsi portavoce di tutte le madri e le famiglie che affrontano una scoperta terribile come quella di una malattia mortale che potrebbe portar via i loro bambini. Per questo motivo ha contribuito in maniera molto significativa a far conoscere e a sostenere l’associazione HEAL, per la quale si è speso anche Fedez in più di un’occasione.

Durante il periodo della malattia di Jack (il soprannome con cui in famiglia viene chiamato il bambino), a causa dello stress e della paura, Elena perse molto peso. Il suo fisico già longilineo ne soffrì moltissimo e in molti sostennero che Elena fosse diventata eccessivamente magra.

Anche se innegabilmente Elena aveva perso troppo peso, non si trattava certamente di una scelta voluta e la conduttrice si infuriò tantissimo contro coloro che le fecero notare i suoi problemi di peso in un momento in cui stava finalmente lasciandosi alle spalle la paura di perdere suo figlio per sempre.

All’epoca la conduttrice commentò su Instagram: “Tesoro se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata. Non di certo per entrare in un tubino taglia 36 di Zara. Le mie origini sono romagnole… Non mi hai offeso, però anche basta con la storia di questa magrezza. Nessuno ha chiesto un parere, ma se volete lasciatelo pure. Io continuo a vivere e a mangiare, poi se volete pensare altro siete liberi!”.

E ancora: “[…]Chiedo scusa se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri. Il mio dolore, mischiato al dolore di altre famiglie mi ha prosciugata, la mia vita è cambiata e così anche il mio corpo. Pur mangiando non ingrasso. Spero di essere stata chiara”.

Per dimostrare di non aver affatto perso il gusto per la buona cucina (soprattutto per quella di mamma Patrizia), di tanto in tanto Elena pubblica fotografie con i manicaretti tipicamente romagnoli che si gustano a casa sua.