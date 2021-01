Carlotta Dell’Isola crolla e piange al Grande Fratello Vip 2020: “Non mangiavo più. Mi sono ritrovata sola ed ero terrorizzata”.

Carlotta Dell’Isola crolla al Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver sfoggiato il suo sorriso, la concorrente, in sauna con Dayane Mello, si lascia andare aprendo un cassetto molto doloroso della sua vita. Dietro i sorrisi che sfoggia oggi, Carlotta nasconde un dolore adolescenziale che l’ha fatta molto soffrire.

Se oggi è una ragazza solare, con un carattere forte e la battuta sempre pronta, da ragazzina era molto timida. Gli anni della scuola non sono stati affatto facili per Carlotta che, per la prima volta, ha raccontato tutto a Dayane.

Lo sfogo di Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip 2020: “Mi sono ritrovata sola. Non mangiavo più”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tutti i concorrenti stanno ripensando alla propria vita e, nelle scorse ore, anche Carlotta Dell’Isola ha parlato del suo passato confessando a Dayane Mello di aver sofferto davvero tanto.

“L’amicizia mi ha sempre tolto, sono stata sfortunata, ero tanto insicura e sono sapevo difendermi”, ha esordito Carlotta che, nella casa, ha legato tanto con Dayane. La Dell’Isola ha così ripensato al suo passato continuando a raccontare i dettagli della sua vita.

“Pensavo di avere molti amici invece mi sono ritrovata da sola, non mi salutavano”. E ancora: “Da quando avevo molti amici all’improvviso mi sono ritrovata da sola, sola come un cane! Allora ho smesso di uscire, poi anche di mangiare, non mangiavo più, volevo solo dormire”, ha aggiunto.

A 20 anni, Carlotta non aveva voglia di uscire: “Non avevo più felicità, mi dava fastidio tutto. Io non voglio farmi vedere piangere davanti agli altri, non l’ho mai fatto neanche in quei periodi in cui stavo male”, ha aggiunto Carlotta non trattenendo le lacrime.

E’ stato un periodo molto difficile per Carlotta che riusciva a sfogarsi solo scrivendo il suo diario. Ripensando a quel periodo, la Dell’Isola confessa di avere ancora oggi una ferita aperta anche se la sua vita è cambiata. E’ diventata una ragazza solare, determinata ed è felicemente fidanzata con Nello Sorrentino che sente profondamente la mancanza della compagna.