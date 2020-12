Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell’Isola: “Sto impazzendo”

Nello Sorrentino è il fidanzato di Carlotta Dell’Isola, concorrente del Grande Fratello Vip. I due hanno partecipato a Temptation Island, durante l’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Nello Sorrentino è il fidanzato di Carlotta Dell’Isola del GF Vip. Entrambi sono noti al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, quella andata in onda a settembre per intenderci, condotta da Alessia Marcuzzi.

I due sono stati senza dubbio i protagonisti indiscussi del programma e il popolo del web è rimasto particolarmente colpito dall’amore che li lega e dalla simpatia e spontaneità mostrata in quest’esperienza, ma presto lei svelerà nuove sfumature della sua personalità nella casa più spiata d’Italia. Per questo motivo Carlotta è stata isolata dalla produzione, non solo per tagliare i ponti con il mondo esterno per l’inizio del programma, ma anche per farsi il suo periodo di quarantena in modo tale da non rappresentare un pericolo per gli altri concorrenti.

Per questo motivo Carlotta e Nello non si vedono da un po’ e, fin quando potranno si sentono attraverso il proprio smartphone, anche se non è la stessa cosa. “Non la vedo da 10 giorni, sto impazzendo” ha scritto lui nelle sue Instagram stories, rispondendo ad un fan che gli chiedeva se sentisse la mancanza della sua compagna.

Chi è Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell’Isola di Temptation Island

Ma chi è Nello Sorrentino, il fidanzato di Carlotta Dell’Isola? Nello nasce a Napoli il 4 dicembre del 1988 ed è più grande della sua compagna di 5 anni. Poco dopo la sua nascita si trasferisce ad Anzio, città Natale di Carlotta, dove svolge la professione di agente immobiliare, anche se durante il corso della sua carriera ha svolto numerose professioni.

Nello è molto geloso di Carlotta, che ha colpito tutti per la sua energia, ma nonostante tutto ha dichiarato che si fida ciecamente di lei e sa benissimo che non farà nulla di sbagliato o inopportuno durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e a chi gli chiede se è invidioso che soltanto la sua compagna sia stata scelta per prendere parte al programma di Alfonso Signorini risponde così: “Come potrei esserlo della mia ragazza? Sono felice per lei e la seguirò praticamente sempre” rassicurando il popolo della rete, smorzando di conseguenza qualsiasi astio o malumore da parte sua per il successo di lei.

Nello ha chiarito ogni dubbio del pubblico del piccolo schermo, promettendo di comportarsi bene, senza replicare scene già viste durante la recente esperienza a Temptation Island, nell’attesa che la sua compagna torni vincitrice dalla casa più spiata d’Italia.

Carlotta e Nello sono molto affiati e sicuramente, durante la permanenza al Grande Fratello Vip di lei, non mancheranno di certo le sorprese durante le feste di Natale. Visto che per la prima volta la coppia sarà costretta a passarlo da separati, ma considerato il periodo che corre non avrebbero potuto organizzare qualcosa di diverso a causa delle zone rosse e arancioni previste dal governo.