Pierpaolo Pretelli: Selvaggia Roma fa una pesante insinuazione sul fratello

Pierpaolo Pretelli è stato duramente attaccato durante la diretta del Grande Fratello Vip dall’ex concorrente Selvaggia Roma che si è scagliata anche contro suo fratello Giulio.

Pierpaolo Pretelli è stato uno degli indiscussi protagonisti della puntata andata in onda ieri sera al GF Vip di Alfonso Signorini. Al centro dell’attenzione, manco a dirlo, c’è stata la sua conoscenza con Giulia Salemi che ha letteralmente diviso il pubblico del piccolo schermo: c’è chi crede e sostiene la loro frequentazione e c’è chi invece dubita del loro reale interesse, sospettando che sia stato creato soltanto a favore delle telecamere.

A Pierpaolo questi commenti hanno lasciato abbastanza indifferente, intenzionato più che mai a proseguire con il suo percorso. Anche se non ha potuto fare a meno di dimostrare un certo fastidio per le dichiarazioni rilasciate da suo fratello di Giulio, che ha dichiarato che in famiglia c’era una netta preferenza nei confronti dell’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e non di provare una particolare simpatia per la Salemi.

“Prima di entrare avevo chiesto a lui e a tutta la mia famiglia di non rilasciare interviste e di non andare in tv” ha confidato amareggiato l’ex velino durante il corso della diretta con Alfonso e il commento non è sfuggito a Selvaggia Roma che, nonostante fosse presente in studio, ha subito approfittato del momento per commentare il tutto sui social.

Selvaggia Roma contro Giulio e Pierpaolo Pretelli: stoccata durante la diretta

Selvaggia Roma, durante il corso della pubblicità, ha sentito il dovere di dover commentare il tutto sul suo profilo social, scagliandosi non solo contro Pierpaolo Pretelli, definendolo una persona priva di carattere, ma lanciando anche il sospetto nei confronti del fratello Giulio che contrariamente a quanto richiesto dall’ex velino moro ha fatto il tour dei salotti televisivi del piccolo schermo, commentando il suo percorso, ma non solo.

“Ragazzi voglio dirvi una cosa veloce nel frattempo che siamo in pubblicità con il programma” ha esordito Selvaggia. “Pierpaolo caccia le parole perché con il carattere siamo a zero” ha tuonato. “Era ovvio che in famiglia preferissero Elisabetta. Tuo fratello è stato fisso da Barbara e ha richiesto il profilo Instagram verificato. Magari vuole farsi anche un programmino” ha proseguito, trovando il consenso da parte del pubblico della rete. “Devo aggiungere altro?” ha poi chiesto in maniera retorica.

Selvaggia Roma si è scagliata contro Pierpaolo e suo fratello non mandandole di certo a dire, insinuando che anche il giovane Pretelli è alla ricerca di fama e visibilità, visto che non ha rispettato il volere dell’ex velino di non andare nei programmi tv per dare adito ad ulteriori gossip, ma così non è stato.

Una puntata dai grandi colpi di scena: dal ritorno di Elisabetta all’eliminazione di Mario 💥 Rivedila qui 👇 #GFVIPhttps://t.co/lP4TvB3Wmp — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 12, 2021

Pierpaolo è rimasto deluso dalla sua famiglia, in quanto non si aspettava un simile atteggiamento da parte loro, visto che in più di un’occasione hanno stroncato la sua conoscenza con Giulia Salemi nonostante lui gli avesse chiesto di non intervenire pubblicamente.