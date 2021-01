By

In caso di geloni alle mani si può rimediare in modo naturale così da alleviare il problema, scopriamo quali.

Le mani spesso sono messe a dura prova soprattutto in inverno a causa delle temperature basse, può comparire la dermatite da freddo. Si nota subito perchè la pelle delle mani si secca, al tatto risulta ruvida e a volte si percepisce dolore. Infatti possono comparire i geloni, ma come si può rimediare? Sicuramente ci sono dei rimedi naturali che possono alleviare il problema, noi di Chedonna.it vi diamo qualche consigli in caso di geloni alle mani.

Rimedi naturali efficaci in caso di geloni alle mani

I geloni alle mani ma anche ai piedi compaiono soprattutto in inverno quando le temperature si abbassano è dovuto da una vasocostrizione che purtroppo riduce la circolazione sanguigna nella zona interessata. Di conseguenza le mani appaiono di colore viola, ma si può percepire anche prurito e dolore. Non va sottovalutato mai il problema è necessario parlarne con il medico specialista, il dermatologo, che dopo una visita accurata potrà indicarvi una cura da seguire.

Le dita della mani tendono ad arrossarsi e si percepisce un bruciore che può essere di lieve o maggiore intensità. In particolar modo quando le mani subiscono uno sbalzo termico, tutto ciò può determinare un cambiamento della pelle delle mani il colorito passa da rosso a viola-blu associato a gonfiore. Ma ci sono casi più gravi in cui possono comparire delle ulcere, questo impedisce addirittura il semplice movimento delle mani. I geloni alle mani può colpire tutti ma ci sono dei soggetti che sono maggiormente esposti come chi pratica sport invernali, soggetti che maneggiano spesso il ghiaccio e anziani.

E’ importante agire tempestivamente in caso di geloni, infatti ci sono dei segnali di inizio che possono aiutarvi a individuare il problema ecco quali:

prurito

pelle fredda

formicolio

Se il problema si intensifica compiono arrossamenti, dolore e gonfiore. Ma potete alleviare il fastidio in questo modo.

–Calendula: il classico rimedio naturale che aiuta ad alleviare il fastidio calmando anche il bruciore. Acquistate sempre prodotti naturali, potete scegliere tra lozioni, creme e olio puro.

-Limone: un rimedio efficace anche se da maggior fastidio, ma aiuta tantissimo a riattivare la micro circolazione. Basta mettere un pò di succo di limone e un pò di olio essenziale di arnica o calendula in una terrina e mescolate bene, poi applicate alle mani facendo dei movimenti circolatori per circa 5 minuti. Lavate poi con acqua tiepida.

–Decotto alla salvia: mettete in infusione le foglie di salvia per 10 minuti e poi fate intiepidire bene, immergete le garze dentro e avvolgete alle mani. Lasciate un pò per 15 minuti e noterete già sollievo.

-Patate: allevia il bruciore, provate a sbucciare e lavare le patate, poi tagliate a fette e strofinate sulle mani.

-Cipolla: procedete come la patata, basta sbucciarla e strofinare direttamente sulla zona, magari potete lasciarla e avvolgete con una benda così da potenziare l’efficacia.

Come prevenire i geloni: piccolo consiglio

Sicuramente con un pò di cura e attenzione si possono prevenire i geloni senza peggiorare il problema, ecco come.

-Indossare i guanti quando le temperature sono molto basse.

-Evitare di esporre le mani a fonti di calore troppo forti: anche lavare le mani con acqua troppo calda non va bene.

-Applicare sempre una crema idratante specifica: scegliete sempre formulazioni naturali.

Ma il nostro consiglio è di non sottovalutare mai il problema, affidarsi ad medico specialista, che vi potrà consigliare la terapia da seguire in base all’entità.