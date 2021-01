Quando è meglio lavarsi i denti, prima o dopo la colazione?

By

Un’annosa domanda che molto spesso ci poniamo. I denti li dovremmo lavare prima o dopo aver fatto colazione?

Quando dovremmo lavare i nostri denti? Al mattino appena svegli? Prima di fare colazione? Dopo averla fatta? Oppure sia prima che dopo? Stiamo per rispondere a questa domanda e sappiate che la risposta non è scontata come sembra.

Quando è meglio lavare i denti la mattina?

Ognuno di noi lava i denti in momenti diversi e questo momento dipende molto dalle nostre abitudini. Abitudini a parte in realtà sembrerebbe esistere un momento migliore nell’arco della mattinata per lavarsi i denti e questo momento ha a che fare con la colazione. Quindi la domanda esatta è: “Quando sarebbe meglio lavare i denti? prima oppure dopo aver fatto colazione?”

Laviamo i denti per una questione di salute, per promuovere il benessere del cavo orale, ma anche per avere un alito fresco. Sappiamo che dovremmo lavare i denti almeno 2volte al giorno, mattina e sera, ma quando esattamente?

L’Associazione dei Dentisti Americani afferma che lavare i denti nel momento sbagliato o con modalità errate può fare più male che bene al cavo orale. I denti andrebbero lavati in un momento preciso e seguendo un verso preciso di spazzolatura, dosando la giusta forza.

Elenchiamo le giuste modalità con le quali dovremmo lavare i nostri denti per la salute del nostro cavo orale.

I denti al mattino andrebbero lavati appena svegli, ancor prima di fare colazione.

Lavare i denti appena svegli eliminerà germi e batteri che si saranno formati nella bocca durante il riposo notturno.

I denti andrebbero spazzolati usando un dentifricio a base di fluoro

Il fluoro crea uno strato protettivo sullo smalto del dente, quindi potrai fare colazione senza temere per il tuo smalto: caffè, té potrebbero macchiare lo smalto, il succo contiene acidi dannosi, i cornetti sono pieni di zuccheri, insomma la colazione rappresenta un potenziale nemico per i nostri denti.

Infine gli esperti precisano che se si lavano i denti anche dopo aver fatto colazione o dopo aver pranzato o cenato, l’igiene orale ne trae un maggiore giovamento.