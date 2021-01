Francesca conquista tutti a C’è posta per te: chi è la ragazza dagli occhi ghiaccio

Tutti pazzi per Francesca, ospite di C’è posta per te: chi è la ragazza dagli occhi di ghiaccio che ha conosciuto la suocera.

Tutti pazzi per Francesca, ospite della prima puntata di C’è posta per te insieme al fidanzato Francesco. Il primo appuntamento della nuova edizione del programma di Maria De Filippi non ha deluso i telespettatori che si sono divertiti, ma anche emozionati con le tante storie raccontate.

Tra i tanti protagonisti, però, gli occhi di tutti si sono posati su Francesca, una bellissima ragazza che è arrivata in studio insieme al fidanzato Francesco, chiamato dalla madre per ricucire il rapporto. Gli occhi di ghiaccio e il sorriso di Francesca hanno consì conquistato i telespettatori.

Francesca conosce la suocera a C’è posta per te: i suoi occhi di ghiaccio fanno impazzire i telespettatori

Maria Lucia e Piero hanno chiamato la redazione di C’è posta per te per ricucire il rapporto con i figli di lei, Francesco e Federica che non accettano il nuovo marito della madre. Piero è lo zio del compagno di Federica. Si sono conosciuti su Facebook e si sono innamorati. Un rapporto che i figli di Maria Lucia non hanno mai accettato. In studio, però, si presente solo Francesco, l’unico ad aver accettato l’invito. Il ragazzo arriva con la fidanzata Francesca che, dopo aver incantato tutti durante la consegna della busta, continua a fare lo stesso presentandosi in tutta la sua bellezza in studio.

Sorridente, bellissima, con dei lunghi capelliad incorniciare il viso sul quale trionfano due occhi di ghiaccio che non sono passati indifferenti al pubblico.

Francesca, però, ha colpito tutti anche per la sua maturità. La ragazza spiega di avere uno splendido rapporto con la propria madre e si augura che anche Francesco riesca a fare lo stesso.

“È un onore conoscerla”, dice alla madre del fidanzato. Maria Lucia le sorride e la ringrazia per stare vicino al figlio. Francesco, poi, spronato dalla ragazza, decide di dare una possibilità alla madre purchè non ci sia Piero che lascia lo studio. “Non ho nulla contro Piero, ma non doveva venire qui con lui. Se devo sedermi a tavola e c’è anche lui, non ci riesco”. Madre e figlio si riabbracciano e per la prima volta Francesca conosce la suocera.