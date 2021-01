La tradizionale farinata di ceci è uno dei piatti più amati, ma per prepararla in casa dobbiamo fare attenzione a non commettere alcuni errori

Ancora una volta un piatto della cucina povera e tradizionale che entra a fare parte della nostra cucina. La farinata di ceci, oppure cecina, è una preparazione tipica della cucina ligure e di quella toscana, anche se ormai è stata esportata ovunque. Un piatto amatissimo e semplice che tutti possiamo anche realizzare in casa, ma per farlo dobbiamo stare attenti a non commettere 3 errori.

Primo errore che non dobbiamo commettere e quello di avere fretta: la cecina ha infatti bisogno di riposare per almeno 3 ore.

La seconda cosa su cui fare attenzione è il rimuovere nel modo giusto la schiuma. Nella farinata di ceci infatti dobbiamo togliere assolutamente la schiuma in superficie che si crea dopo aver miscelato acqua e farina. Per rimuoverla possiamo aiutarci con un cucchiaio,

Il terzo consiglio e quello di utilizzare la teglia in rame e scaldarla in forno prima. Ma ora vediamo come preparare una farinata di ceci molto gustosa

Farinata di ceci con cipolle e origano, come conservarla

La farinata di ceci con cipolle e origano può essere conservata in frigo per un paio di giorni, coperta da pellicola, ma è anche una preparazione adatta per essere surgelata.

Ingredienti:

300 g di farina di ceci

900 ml d’acqua

50 ml di olio d’oliva

1 cipolla rossa

origano

sale

pepe nero

Preparazione:

In una ciotola versate la farina di ceci e poi subito l’acqua, poco alla volta per evitare di formare grumi. Quando è tutta incorporata, coprite con della pellicola e lasciate riposare per almeno 8-9 ore in un luogo asciutto.

Prima di infornare aggiungete sale e pepe, 40 ml di olio e mescolate. Poi versate tutto in una teglia grande già unta con il resto dell’olio. Aggiungete la cipolla tritata finemente e una manciata di origano fresco.



Quindi incornate a 220° per 40 minuti circa: deve raggiungere una consistenza compatta e un colorito dorato, senza bruciare. Sfornate e servite calda o tiepida.