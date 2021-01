GF Vip, concorrente lancia un appello a Maria: “Fammi fare il tronista!”

Un concorrente del GF Vip ha le idee ben chiare sul suo futuro: vuole fare il tronista! Ma Maria De Filippi accoglierà il suo appello, rendendo uno dei protagonisti di Uomini e Donne?

Il GF Vip si è rivelato essere uno dei maggiori programmi di successo di questa stagione televisiva. Il pubblico ha premiato le scelte degli autori, che gli ha permesso di rivedere alcuni dei suoi personaggi preferiti e di poterne scoprire altri nuovi. O meglio che sul piccolo schermo, e sui social, ci sono sempre stati, ma che non si è mai avuto l’occasione di poter vedere oltre la patina dorata.

Ed è il caso di uno degli ultimi concorrenti ad aver abbandonato la casa più spiata d’Italia che felice dell’esperienza appena fatto, confidando che ora è riuscito a farsi conoscere per quello è, ritiene gli manchi soltanto una cosa nella sua vita. Quale? L’amore! Per questo motivo, durante un’intervista rilasciata a Libero, ha lanciato un appello a Maria De Filippi, che nella Casa ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorzi, chiedendole di poter approdare all’interno della sua storica trasmissione per diventare uno dei tronisti.

Un concorrente del GF Vip ha lanciato un appello per Uomini e Donne, ma chi sarà mai costui?

Giacomo Urtis dopo il GF Vip approda a Uomini e Donne? L’appello

Il concorrente ad aver lanciato il suo appello dopo il Grande Fratello Vip, è stato Giacomo Urtis! Il chirurgo delle star, durante la sua ultima intervista, si è detto molto soddisfatto dell’esperienza fatta nella casa più spiata d’Italia perché non solo gli ha permesso di farsi conoscere senza filtri dal pubblico del piccolo schermo, ma perché avrebbe anche ricevuto numerose proposte a livello lavorativo, tant’è che ha scelto di studiare perfino recitazione.

L’unica cosa che purtroppo in questo momento sembrerebbe mancare al chirurgo, che ha stupito tutti con le sue foto del prima e dopo gli interventi fatti, sarebbe proprio l’amore e quale posto migliore se non Uomini e Donne, che ha permesso a numerose persone, del mondo dello spettacolo e non, di trovare la propria anima gemella?

“Adesso sono propenso a voler trovare l’amore della mia vita, ma nessuno sembrerebbe voler stare con me” ha spiegato durante il corso dell’intervista. “Per questo motivo voglio chiedere aiuto a Maria De Filippi” ha proseguito il chirurgo delle star del piccolo schermo e non. “Portami sul trono gay“ ha concluso.

Almeno per il momento, però, Maria non ha ancora risposto al suo appello e non è detto che, qualora non dovesse scegliere lui per il parterre, ci sia di nuovo il trono gay, visto che ormai sono anni che purtroppo non c’è più questo spazio all’interno del programma e in rete si mormora per i due tronisti scelti in precedenza che hanno terminato la loro relazione poco dopo la fine dell’esperienza sotto i riflettori di canale 5, ma tutto potrebbe cambiare.

Discussioni accese e un regalo inaspettato per Giancarlo! Vi siete persi la puntata di oggi e volete rivederla? Cliccate QUI 🔥 #UominieDonne https://t.co/GliDMotmF0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 8, 2021

Dopo l’esperienza al GF Vip, Giacomo Urtis approda a Uomini e Donne? Tutto, come sempre, è nelle mani di Queen Mary.