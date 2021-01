Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: lei rompe il silenzio, tutta la verità

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, tutta la verità sui social: l’ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela tutto.

Rosa Perrotta rompe il silenzio e, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, racconta la verità sul periodo di crisi con il compagno Pietro Tartaglione. Dopo essere stata rigorosamente in silenzio per l’ultimo mese dedicandosi al suo bambino, dopo aver letto tantissime notizie sulla sua storia d’amore e sulla crisi con Piero, la Perrotta ha deciso di parlare raccontando personalmente ciò che sta accadendo.

Rosa smentisce tutti coloro che aveva parlato di crisi attuata per farsi pubblicità spiegando di “non essere mai andata in tv a parlare del momento particolare della sua vita e di aver anche rifiutato diverse interviste”.

Rosa Perrotta, la verità su Pietro Tartaglione: “Stiamo ritrovando la serenità”

Schietta, diretta e sincera, Rosa Perrotta svela tutta la verità sull’ultimo mese della sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne apre il proprio cuore ai fans svelando cos’è successo con Pietro Tartaglione.

“In questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro su quello che ci è successo, io sono stata in silenzio. In silenzio come molto spesso faccio, a guardare. Perché non ne avevo voglia, non mi interessava giustificarmi e dare spiegazioni. Ho preferito vivermi il mio momento in modo molto silenzioso. E perché mi diverte vedere fino a che punto arriva l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente”.

Rosa si è così tolta qualche sassolino dalla scarpa smentendo di essere incinta e di essere in procinto di sposarsi come aveva ipotizzato qualcuno pensando ad una sua futura partecipazione televisiva per annunciare la novità. La Perrotta, inoltre, pur accettando il gossip, ribadisce di non tollerare i commenti di chi ha giudicato lei e Pietro come genitori.

“Adesso è giusto che qualcosa la dica io. Purtroppo non sono incinta e non mi sposo. La pubblicità è la cosa più divertente: ho affrontato questa cosa facendo l’opposto. Ho rifiutato di andare in tv a parlare di questa cosa, ho rifiutato di parlare sui giornali. Io non sono solita costruire altare sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento della mia vita non ci sono riuscita. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile”, ha aggiunto Rosa prima di tornare a dedicarsi alla sua splendida famiglia.