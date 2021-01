Da giovane avrebbe potuto fare il modello, ma il suo talento l’ha portato a trasformarsi in un famoso paroliere e in un personaggio insostituibile dello spettacolo italiano.

Erano gli anni in cui Renato Zero era diventato un vero e proprio fenomeno di costume, e questo ragazzo bellissimo e talentuoso, nato in un paesino della provincia di Catania, aveva deciso forse di ispirarsi a lui per creare il suo look glamour, elegante e sofisticato.

Dopo aver intrapreso la carriera di cantante ha scoperto di avere un enorme talento come paroliere e che forse avrebbe dovuto lasciare che altri interpreti cantassero le sue bellissime canzoni.

Dopo aver portato al successo Iva Zanicchi, che vinse Sanremo con un brano scritto da lui, collaborò con molti altri cantanti di primo piano della scena musicale italiana.

Decenni dopo si sarebbe trasformato completamente ma sarebbe rimasto perfettamente fedele a se stesso e al suo modo unico di fare spettacolo e stare sulla scena televisiva, conquistando (anzi riconquistando) un enorme favore di pubblico, dal quale è stato eletto a furor di popolo come uno dei personaggi più amati della televisione.

Il paroliere italiano che divenne un personaggio televisivo icona del trash

Anche se al principio della sua carriera posò con modelle e con bellissime donne, lasciando intendere di essere un vero latin lover italiano, la verità è che questo giovane è omosessuale.

Il suo coming out (che all’epoca non si chiamava nemmeno in questa maniera) non è mai avvenuto. Nato nel 1945 in Sicilia, in un’Italia profondamente diversa da quella che conosciamo oggi, si presentava alle case discografiche che gli concedevano audizioni vestito in zatteroni e lustrini.

Afferma di essere stato anche il primo in Italia ad aver cantato una canzone con tema omosessuale, intitolata Marlon e dedicata a Marlon Brando (di cui il cantautore era terribilmente innamorato) ma, nonostante questo (o forse proprio per questo) non ha mai avuto bisogno di fare coming out. “Le persone non hanno mica il cotone sugli occhi” ha affermato nel corso di una vecchia intervista.

Nel corso della sua recente partecipazione a un reality show ha raccontato anche di non aver mai parlato della sua vita privata ai genitori, i quali non hanno mai saputo dalla sua bocca quali fossero le sue preferenze sessuali. Questo ovviamente lo ha fatto molto soffrire e ha consigliato ai suoi coinquilini, tutti molto più giovani di lui, di non vergognarsi e di raccogliere tutto il coraggio possibile per fare coming out con i propri genitori per non vivere nella menzogna.

Avete capito chi è? Si tratta di Cristiano Malgioglio

Di certo le cose sono molto cambiate da quando Cristiano posava seminudo con solo una sciarpa sul collo a mo’ di serpente!

Il cambiamento più appariscente riguarda naturalmente i capelli: il folto cespuglio di riccioli neri ha lasciato il posto all’iconico taglio corto dal ciuffo bianco a cui Malgioglio ha profondamente legato la sua immagine da decenni.

In realtà c’è stato un tempo “di mezzo” durante il quale Cristiano aveva tagliato i capelli ma non aveva ancora preso l’abitudine di decolorare completamente il ciuffo sulla fronte, come testimonia questa vecchia foto con Milva.

Tra l’altro, chi non si è mai chiesto il perché del ciuffo di capelli bianchi di Malgioglio? Si tratta di una storia piuttosto divertente, che dimostra senza ombra di dubbio come le cose migliori spesso nascano completamente a caso.

Decenni fa il cantautore stava sperimentando a casa un nuovo look per i suoi capelli. Dopo aver esagerato con l’acqua ossigenata si rese conto di aver combinato un disastro e corse dal parrucchiere che cercò di tingere di nuovo i capelli di Cristiano del loro colore originale: tutti, tranne quel ciuffo bianco sulla fronte perché al cantante sembrava divertente.

L’idea piacque così tanto che divenne il tratto distintivo del suo look e a quanto pare, come ha rivelato lui stesso, piace tantissimo anche ai bambini, quindi non se ne libererà mai.

L’estrema discrezione che ha portato Cristiano Malgioglio a non rivelare nulla della sua vita privata ai genitori è stata un tratto caratteristico anche di Cristiano da adulto. Non si è mai saputo moto delle relazioni amorose di Cristiano Malgioglio e, naturalmente, nemmeno dei suoi fidanzati.

Di tanto in tanto spuntano contro di lui le malignità di Giovanni Ciacci, altro personaggio televisivo famosissimo, secondo cui tutte le storie che Malgioglio racconta sulle sue presunte storie d’amore segrete sono sciocchezze. Non troppo tempo fa, durante la prima ondata della pandemia, Cristiano sosteneva di essersi innamorato di un ragazzo turco di circa 38 anni mentre si trovava a Istanbul. I due non si vedono da mesi e mesi, anche perché il ragazzo sarebbe stato trovato positivo al Coronavirus e sarebbe stato ricoverato per due mesi.

Dal momento che non sono mai state diffuse fotografie con questo fidanzato turco e nemmeno con un presunto fidanzato irlandese di cui Malgioglio aveva parlato in passato, Giovanni Ciacci ha spesso affermato che si tratta di storie inventate di sana pianta per dare qualcosa in pasto ai giornali.

Del resto, che Cristiano sia un bongustaio è fuori di dubbio, ma dove sono le fotografie che immortalano i suoi bellissimi amanti? Anche senza voler dare necessariamente ragione a Ciacci si tratta di un dubbio lecito.

Certo, se Malgioglio sceglie i fidanzati con la stessa cura e lo stesso successo con cui sceglie i ballerini dei suoi ultimi successi discografici, le foto del famoso paroliere italiano con il fidanzato del momento dovrebbero essere più o meno così.