Silvia Toffanin è riuscita a fare della sua passione il suo lavoro. Grazie all’esperienza da Letterina nel programma “Passaparola” condotto da Gerry Scotti, ha anche incontrato l’amore. Copiamo i suoi outfit semplici e chic.

Mentre a settembre sembrava che la coppia fosse in crisi, a dicembre, per l’ennesima volta, i rumors sul matrimonio tra lei e Pier Silvio Berlusconi si erano fatti insistenti. Il pettegolezzo, infondato, è stato smontato dal noto giornalista Alberto Dandolo ed oggi si è tornato a parlare della bella Silvia per Verissimo e, naturalmente per i suoi outfit.

Il portamento è importante, fa parte dello stile

Il pullover rosa confetto le addolcisce le curve ed illumina il viso ed è perfetto nel creare contrasto con il sotto. Il modello in questione è stato creato da Lorenzo Serafini per la linea Philosophy, (foto sotto), costa 242 euro in quanto scontato del 30%. Notare le ruches, di grande tendenza, come vi abbiamo detto pochi giorni fa.

Il pantalone grigio a vita alta in camoscio ha due piccoli bottoni, tasche e plissé frontale ed è firmato Alberta Ferretti. Con i saldi si trova a 510 euro. Nel web ne hanno parlato in molti, evidentemente questo look ha particolarmente attirato l’attenzione del pubblico femminile di Canale 5.

Nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre di quarantuno anni fa, Silvia partecipa poco più che maggiorenne al concorso di bellezza “Miss Italia” arrivando alle selezioni finali. Dal 2002 al 2009 ha presentato “Nonsolomoda” ed a quanto pare la passione per il mondo dello stile l’ha proprio nel dna. Mai eccessiva, evita i fronzoli e punta, come si vede dalle paparazzate nelle sue vacanze estive, su colori basici e modelli adatti alla suo essere donna.

Che dire dello stupendo tailleur – senza tempo – bordeaux? Il taglio è perfetto ed esalterebbe il corpo di chiunque.

Di seguito il completo su Yoox in gabardine, collo con revers e pantalone leggermente a zampa. Il mood anni Settanta è decisamente tornato, ve lo abbiamo raccontato qui.

Silvia Toffanin ha l’amore della vita al suo fianco da diciannove anni, un figlio di dieci, Lorenzo Mattia, ed una bimba di cinque, Sofia Valentina. Cos’altro potrebbe volere di più?

Silvia Zanchi