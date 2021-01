Carlo Conti distrutto dal dolore per la perdita: “Altro pezzo di storia andato via”

Carlo Conti piange sui social la morte del deejay Riccardo Cioni, scomparso a 66 anni. Ad annunciare la scomparsa la moglie.

Carlo Conti, su Instagram, piange la morte del deejay Riccardo Cioni, scomparso a 66 anni dopo aver contratto il covid. Il conduttore toscano, sul proprio profilo social, ha pubblicato la foto di Riccardo Cioni a cui ha dedicato poche, ma sentite parole.

Un post toccante che ha colpito tantissimo i fans di Carlo Conti, ma anche tantissimi amici e colleghi che hanno commentato il post del conduttore toscano ricordando uno dei deejay che ha fatto la storia della radio italiana.

Carlo Conti ricorda Riccardo Cioni: “Un altro pezzo di storia della radio e delle discoteche se n’è andato

Toscano come Conti, il deejay Riccardo Cioni si è spento a 66 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la moglie Agnese che, su Facebook, come fa sapere Fanpage, ha scritto: “Con grande dolore vi comunico che Riccardo Cioni è venuto a mancare. Vorrei scrivere tante cose ma non ho la forza”.

Sulla pagina Facebook di Riccardo Cioni si legge: “Strappato dai propri affetti familiari, a causa di breve ed improvvisa malattia non collegata alla recente epidemia, in data odierna alle ore 12.00, è venuto a mancare Riccardo Cioni. Ne danno notizia la moglie, il figlio, i cognati e i nipoti tutti”.

L’ultimo post del dj toscano risaliva al 25 dicembre. In quell’occasione aveva scritto: “Volevo esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ai medici, infermieri e volontari del 2° Padiglione dell’Ospedale di Livorno per l’impegno, la professionalità, la dedizione e la cortesia dimostrata in questi giorni.Con la promessa che, quando l’emergenza Covid sarà alle spalle, organizzerò un evento per ringraziarvi personalmente. Buon Natale e l’Augurio di Felice Anno nuovo”.

Oggi, purtroppo, la notizia della sua morte e Carlo Conti, pubblicando una sua foto su Instagram, ha voluto ricordarlo così: “Oggi se n’è andato un altro pezzo di storia delle radio e delle discoteche. Ciao Riccardo, grande dj full time”. Tra i tanti commenti sotto il post spuntano anche quelli di Lorenzo Jovanotti e Claudio Cecchetto oltre alle parole di tantissimi fan sia di Conti che di Cioni.