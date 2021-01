Vi ricordate Laura Perez? Pesava 270 chili. Ecco com’è oggi

Vi ricordate di Laura Perez di Vite al Limite? La sua vita dopo aver conosciuto il dottor Younan Nowzaradan. Ecco com’è oggi. La sua è una delle trasformazioni più riuscite.

Laura Perez, 41 anni al momento dell’ingresso al programma, pesava ben 270 chili prima di conoscere il dottor Younan Nowzaradan e prima di intraprendere un lungo percorso alla riscoperta di se stessa, grazie al programma televisivo Vite al Limite.

Una trasformazione che ha dell’incredibile quella di Laura Perez che ce l’ha messa davvero tutta per cambiare le sue abitudini e trasformare il suo corpo per trarre enormi benefici e vantaggi, soprattutto per la sua salute e il suo benessere psico-fisico.

I 270 chili di Laura la costringevano a vivere a letto. Difatti Laura Perez, all’inizio del suo percorso di guarigione pesava 270kg, ma dopo i dodici mesi trascorsi sotto le cure del dottor Nowsaradan ne ha persi 108, arrivando dunque a pesare 162kg. Un grande risultato.

Oggi la donna di San Antonio, Texas, ha documentato la sua perdita di peso grazie alla serie tv ”My 600-lb Life”, nella versione italiana in onda sul canale Real Time ”Vite al limite” pesa 70 chili.

La trasformazione di Laura Perez: da 270 a 70 chili

Laura Perez è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi. Purtroppo non tutte le partecipanti al programma Vite al Limite ci riescono. Ma Laura sì. Anche il dottore Younan Nowzaradan si è detto sorpreso e soddisfatto della grande transformazione della donna.

Laura grazie alla perdita di peso è riuscita ad apprezzare le piccole cose della vita. Adesso riesce a passeggiare, ad andare a fare la spesa, a dormire meglio a uscire con gli amici. La svolta nella sua vita è arrivata col trasferimento della famiglia a Houston, luogo in cui vive il dottor Younan Nowzaradan, specialista in chirurgia bariatrica. Soprattutto perché la lontananza e la distanza sa San Antonio e la sua famiglia hanno permesso alla 43 enne di concentrarsi solo sul suo cambiamento, senza alcuna distrazione.

Tuttavia, la trasformazione di Laura non è stata facile; più peso perdeva, più lei e suo marito Joey litigavano perché sentiva di non aver più bisogno di lui come una volta. Era difatti lui a prendersi cura costantemente di lei. Questa sua ritrovata indipendenza fisica, tra l’altro, ha portato Laura ad accorgersi dei grossi problemi presenti nella relazione con l’ex-fidanzato Joey, da cui si è infine separata per iniziare una nuova avventura romantica con un nuovo uomo di nome Eric.